Prezes Orlenu znów kupuje akcje. Wydał niemal 50 tys. zł

Wokół Orlenu jako spółki giełdowej w ostatnich tygodniach dzieje się sporo. Notowania akcji od początku roku sukcesywnie rosną, a wartość rynkowa koncernu zbliża się do 100 mld zł. Do osiągnięcia tej granicy brakuje około 3 proc. wzrostu kursu, co byłoby historycznym wynikiem dla państwowego giganta paliwowego.

Wzrost notowań

W poniedziałek Dom Maklerski BOŚ przedstawił raport, w którym ocenił potencjał Orlenu na około 20-procentowy wzrost notowań w dłuższej perspektywie. Analitycy wycenili jedną akcję na 100 zł, podczas gdy we wtorek jej kurs wynosił niecałe 85 zł.

Tego samego dnia na zakup akcji zdecydował się sam prezes Orlenu, Ireneusz Fąfara. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami musiał poinformować o transakcji. Z dokumentu wynika, że nabył 575 akcji po średniej cenie 82,61 zł za sztukę, płacąc łącznie 47,5 tys. zł.

Pierwsza inwestycja

Nie była to jego pierwsza inwestycja w papiery Orlenu. W maju 2025 r. Fąfara kupił akcje spółki za ponad 51 tys. zł. Transakcje dokonywane przez osoby z zarządu są normalną praktyką, ale dla inwestorów stanowią także sygnał, że kierownictwo firmy wierzy w dalszy wzrost wartości akcji.

Kwoty rzędu 45–50 tys. zł mogą robić wrażenie, jednak dla prezesa są to wydatki stanowiące zaledwie kilka procent jego rocznych zarobków. W 2024 r. podstawowe wynagrodzenie Ireneusza Fąfary przekroczyło 1 mln zł.

Optymizm analityków wobec Orlenu podkreślono w raporcie DM BOŚ. Wskazano w nim na wysoki poziom EBITDA, stabilne przepływy pieniężne oraz bilans, który mimo wypłaty 7 mld zł dywidendy w sierpniu, pozwala utrzymać dług netto na podobnym poziomie co rok wcześniej. Analitycy chwalą też perspektywy regulowanej działalności dystrybucyjnej spółki. Zwracają uwagę, że doniesienia o ewentualnej sprzedaży Energi nie mają ekonomicznego uzasadnienia.

Pozytywne oceny oraz działania prezesa pokazują, że w ocenie kierownictwa i ekspertów Orlen ma solidne fundamenty i potencjał dalszych wzrostów na giełdzie.

