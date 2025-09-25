Jolanta Kwaśniewska wykorzystana jako celeb bait. Seniorzy w pułapce

Była pierwsza dama Jolanta Kwaśniewska nie ukrywa oburzenia. Nie wyrażała zgody na udział w reklamie produktu inwestycyjnego dla seniorów, a w mediach społecznościowych rozpowszechniane są filmy reklamowe z jej udziałem.

Internetowe reklamy zachęcające do zapisywania się do rzekomego programu rządowego, w ramach którego można otrzymywać 3 tysiące złotych miesięcznie zostały wygenerowane przez oszustów za pomocą sztucznej inteligencji. Ich celem jest przekierowanie jak największej liczby osób na fałszywą stronę internetową i wyłudzenie pieniędzy.

Jolanta Kwaśniewska ofiarą celeb bait

– Nigdy nie zachęcałam do jakichkolwiek inwestycji. Oburzające jest to, że ktoś w ten sposób wykorzystał mój wizerunek. Szczególnie bulwersujące jest również to, że oszustwo wymierzone jest głównie w osoby starsze, czyli grupę mocno narażoną na różnego rodzaju nadużycia – odcina się w tvn24.pl od oszustwa Jolanta Kwaśniewska.

Do stworzenia fałszywej reklamy oszuści wykorzystali obraz z wywiadu, którego rzeczywiście udzieliła była pierwsza dama. Pod obraz podłożono jednak zupełnie inną treść. Reklama jest tak dopracowana, że zgadzają się nawet ruchy ust z rzekomo wypowiadanymi słowami. Nie trudno się więc nabrać.

Ten rodzaj oszustwa prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zidentyfikował jako „celeb bait". Polega na wykorzystaniu wizerunków znanych osób, często z użyciem technologii „deepfake” (realistyczne materiały wideo), by wyłudzać dane osobowe, pieniądze albo osiągać inne korzyści.

Inwestowanie w projekt energetyczny skończy się utratą pieniędzy

Mimo szybkiej reakcji Jolanty Kwaśniewskiej są już pierwsze ofiary. – Zadzwoniła do mnie przerażona moja Oleńka, że otrzymała telefon od starszej kobiety, która straciła duże pieniądze, myśląc, że ta reklama jest prawdziwa –opowiadała była pierwsza dama w rozmowie z tvn24.pl. – Była zrozpaczona, ale też bardzo rozgniewana w rozmowie z moją córką, gdyż wciąż wierzyła, że ja faktycznie zachęcałam do skorzystania z tego programu – dodaje.

„Państwowy program dla obywateli 50+: Jolanta Kwaśniewska opowiedziała, jak otrzymywać gwarantowane 3000 zł miesięcznie dzięki krajowemu projektowi energetycznemu. Każdy powinien o tym wiedzieć” – reklamy tej treści to po prostu gwarantowana strata pieniędzy.