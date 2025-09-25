Dawcom krwi należy się wolne w pracy. Powinni pamiętać o jednym

Conperio, polska firma doradcza zajmująca się problematyką absencji chorobowych przypomina, że honorowym dawcom krwi w Polsce przysługują dwa dni wolne od pracy za każdą donację.

Zgodnie z ustawą o publicznej służbie krwi, pracownikowi oddającemu krew przysługuje pełnopłatne zwolnienie z pracy. Od kwietnia 2023 roku możliwe jest także skorzystanie z dnia wolnego w dniu następny. Przepis ten obejmuje wszystkich pracowników, niezależnie od formy zatrudnienia – wystarczy odpowiednie zaświadczenie ze stacji krwiodawstwa.

Dwa dni wolne za oddanie krwi. Warto uprzedzić pracodawcę

Z danych Narodowego Centrum Krwi wynika, że w zeszłym roku w Polsce oddano ponad 1,5 mln jednostek krwi, a aktywnych dawców było ponad 651 tys. – Oddawanie krwi to postawa godna najwyższego uznania. Ustawodawca dostrzega jej wartość, dlatego w dniu donacji, a także kolejnym, honorowy dawca może nie przychodzić do pracy i nie traci z tego tytułu wynagrodzenia. Ważne jednak, aby pracownik poinformował o tym z wyprzedzeniem – to pozwala pracodawcy lepiej przygotować się organizacyjnie, zwłaszcza w zespołach o wrażliwym rytmie pracy – podkreśla Mikołaj Zając, ekspert rynku pracy, prezes Conperio.

Uprzednie poinformowanie pracodawcy pozwala lepiej zaplanować pracę zespołu i uniknąć niepotrzebnych nieporozumień, szczególnie w mniejszych firmach lub w działach, gdzie jedna osoba pełni kluczową rolę.

– Z naszej praktyki wynika, że nieporozumienia nie wynikają z braku dobrej woli, lecz z braku informacji – zarówno po stronie pracownika, jak i pracodawcy. Warto jasno komunikować swoje zamiary i uprzedzać o nieobecności. W ten sposób gest solidarności nie przeradza się w dezorientację – przekonuje Mikołaj Zając, dodając, że „korzystanie z przywilejów związanych z donacją powinno iść w parze z odpowiedzialnością – zarówno wobec pracodawcy, jak i współpracowników".

