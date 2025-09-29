Polacy zapłacą podatek od wiary? Nawet 600 zł rocznie

Do Senatu wpłynęła petycja zakładająca wprowadzenie w Polsce tzw. podatku od wiary. Danina miałaby funkcjonować podobnie jak w Niemczech, część podatku dochodowego obywateli przekazywana byłaby bezpośrednio na konta związków wyznaniowych, które widnieją w prowadzonym przez Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Rejestrze kościołów i innych związków wyznaniowych.

– Taki model finansowania efektywnie zasila fundusze poszczególnych związków wyznaniowych, zapewniając im stabilność finansową i możliwość realizacji ich misji – napisano w petycji, której treść podaje Dziennik Gazeta Prawna.

Podatek od wiary. Ile zapłacą Polacy?

Podatek od wiary miałby wynosić 8 proc. Warto jednak podkreślić, że środki byłyby pobierane od podatku dochodowego, a nie od wynagrodzenia brutto. Z wyliczeń przedstawionych przez „Super Express" wynika, że osoby zarabiające 5 tys. zł miesięcznie płaciłyby 24 zł podatku od wiary, czyli ok. 300 zł rocznie. Z kolei pobierający pensję na poziomie 8 tys. zł płaciliby 53 zł, a zatem ok. 630 zł rocznie.

Dziennik zwraca uwagę, że w Polsce obowiązuje kwota wolna od podatku na poziomie 30 tys. zł rocznie, co oznacza, że osoby o najniższych dochodach w ogóle nie byłyby objęte podatkiem od wiary.

Niemieccy obywatele od lat płacą tzw. Kirchensteuer. Danina obowiązuje również osoby, które formalnie nie praktykują. Nie ma również znaczenia obywatelstwo i miejsce zameldowania. To oznacza, że opłata potrącana jest również pracującym w Niemczech Polakom. Aby uniknąć podatku należy oficjalnie wystąpić z Kościoła. Procedura wymaga złożenia stosownego pisma w sądzie lub urzędzie stanu cywilnego. Dopiero po dokonaniu tego kroku urząd skarbowy przestaje naliczać podatek od wiary.

Wysokość podatku w Niemczech zależy od landu. Przykładowo w Bawarii i Badenii-Wirtembergii wynosi 8 proc., a w pozostałych krajach związkowych 9 proc.

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) wynika, że zbiorowość wiernych zaliczających się do do Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce stanowi 33,7 mln wiernych, co stanowi 87,6 proc. ogółu ludności.

