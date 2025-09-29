Nowy podatek dla banków. Resort finansów pokazał szczegóły

Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt zmian podatkowych, które znacząco obciążą sektor bankowy. Od 1 stycznia 2026 r. banki w Polsce będą płacić podatek dochodowy w wysokości 30 proc. W kolejnych latach stawka CIT ma być stopniowo redukowana – w 2027 r. do 26 proc., a docelowo do 23 proc. Równolegle obniżony zostanie podatek bankowy.

Podatek dochodowy

Projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych został opublikowany w Rządowym Centrum Legislacji. W uzasadnieniu podkreślono, że w ostatnich latach banki osiągały wyjątkowo wysokie zyski, przede wszystkim dzięki podwyżkom stóp procentowych związanym z inflacją oraz ożywieniem gospodarczym po pandemii.

Resort finansów zwrócił uwagę, że podobne działania podjęło już wiele państw europejskich. Od 2023 r. blisko połowa krajów Unii Europejskiej wprowadziła specjalne podatki dla sektora bankowego lub podniosła stawki CIT. Polska dołącza więc do tego grona, kierując dodatkowe wpływy budżetowe na finansowanie rosnących wydatków na obronność. Ministerstwo argumentuje, że w obliczu agresji Rosji na Ukrainę konieczne jest systematyczne zwiększanie nakładów na modernizację armii, a banki – ze względu na swoje wyniki – powinny w większym stopniu partycypować w tych kosztach.

Małe firmy

Zmiany obejmą także małe firmy. Rozpoczynające działalność podmioty, których przychody nie przekroczą 2 mln euro, obecnie płacą 9-proc. CIT. Od 2026 r. stawka ta wzrośnie do 20 proc., a w 2027 r. zostanie obniżona do 16 proc.

Jednocześnie od 2027 r. wejdą w życie przepisy obniżające podatek bankowy – z obecnych 0,0366 proc. podstawy opodatkowania do 0,0329 proc., a od 2028 r. do 0,0293 proc.

Nowe regulacje podatkowe mają obowiązywać od 1 stycznia 2026 r., natomiast zmiany w podatku bankowym – rok później.

