Seniorzy mogą dostać dodatkowe pieniądze. Wystarczy jeden wniosek

ZUS przygotował specjalne wnioski podatkowe EPD-21. Ich złożenie będzie skutkowało wypłatą o kilkaset złotych wyższych świadczeń emerytalnych „na rękę”. Szacuje się, że w ciągu roku to oszczędność o dodatkowe 400 zł.

Emerytury wyższe o kilkaset złotych. Wystarczy jeden wniosek

Jak to możliwe? Jeśli emeryt zdecyduje się złożyć wniosek EPD-21, wówczas ZUS nie będzie potrącać zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z emerytury, renty, a także dodatkowych rocznych świadczeń: trzynastki i czternastki.

Tym samym wypłata świadczeń „na rękę” będzie wyższa. Co więcej, po zakończeniu roku podatkowego najprawdopodobniej nie powstanie nadpłata w urzędzie skarbowym.

Taki proces będzie trwał aż do czasu, gdy suma dochodów ze świadczeń w danym roku wyniesie 30 tys. złotych. Po przekroczeniu tej kwoty ZUS będzie odliczał ze świadczeń zaliczkę na podatek w wysokości 12 proc.

Ci seniorzy nie powinni składać wniosku EPD-21

ZUS podkreśla, że złożenie wniosku EPD-21 powinny rozważyć przede wszystkim ci seniorzy, którzy pobierają niskie świadczenie i nie mają innych dochodów. Zakład zaznacza, że nie dla każdego emeryta będzie to korzystne rozwiązanie.

W przypadku osób, których łączne dochody z wszystkich źródeł przekraczają w roku 30 tys. zł, nie będzie to opłacalne. Podobnie jak w przypadku tych, którzy pobierają drugie świadczenie z innej instytucji lub wynagrodzenie za pracę.

Jeśli mimo tego, taki świadczeniobiorca zdecyduje się na złożenie wniosku EPD-21, to po zakończeniu roku rozliczeniowego może się pojawić niedopłat podatku i to w stosunkowo wysokiej kwocie. ZUS przypomina również, że raz złożony wniosek EPD-21 będzie obowiązywał także w kolejnych latach, aż do czasu, gdy świadczeniobiorca go nie wycofa lub złoży inny wniosek podatkowy.

Warto jednak zaznaczyć, że złożenie wniosku pod koniec roku nie równa się z tym, że nasza emerytura będzie wyższa o 400 zł. Jest to kwota całoroczna.

