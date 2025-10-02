Kursy walut 2 października 2025. Po ile dolar, euro, funt i frank?

To ważne informacje nie tylko dla miłośników finansów. Informacje o zmieniających się codziennie kursach walut elektryzują Polaków zarówno w kraju, jak i poza nim.
Z danych przekazanych w czwartek przed południem przez Narodowy Bank Polski (NBP) wynika, że w dniu 2 października za 1 dolara amerykańskiego trzeba było zapłacić 3,6210 zł. Za najpopularniejszą europejską walutę, czyli euro 4,2560 zł. Za 1 franka szwajcarskiego należało zapłacić 4,5475 zł, a za 1 brytyjskiego funta – 4,8900 zł.
Kursy walut – czwartek, 2 października
- dolar – 3,6210 zł
- euro – 4,2560 zł
- frank szwajcarski – 4,5575 zł
- funt szterling – 4,8900 zł
Kursy walut. Ostatnie 7 dni
Kursy walut – środa, 1 października
- dolar – 3,6245 zł
- euro – 4,2586 zł
- frank szwajcarski – 4,5542 zł
- funt szterling – 4,8812 zł
Kursy walut – wtorek, 30 września
- dolar – 3,6315 zł
- euro – 4,2692 zł
- frank szwajcarski – 4,5616 zł
- funt szterling – 4,8839 zł
Kursy walut – poniedziałek, 29 września
- dolar – 3,6411 zł
- euro – 4,2688 zł
- frank szwajcarski – 4,5739 zł
- funt szterling – 4,8920 zł
Kursy walut – piątek, 26 września
- dolar – 3,6528 zł
- euro – 4,2668 zł
- frank szwajcarski – 4,5705 zł
- funt szterling – 4,8819 zł
Kursy walut – czwartek, 25 września
- dolar – 3,6295 zł
- euro – 4,2619 zł
- frank szwajcarski – 4,5604 zł
- funt szterling – 4,8825 zł
Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?
Kursy walut zmieniają się codziennie z powodu dynamicznych procesów zachodzących na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki wpływające na ich wahania to: podaż i popyt na daną walutę, decyzje banków centralnych dotyczące stóp procentowych, dane makroekonomiczne, takie jak inflacja czy PKB, oraz wydarzenia geopolityczne i globalne kryzysy.
Również spekulacje inwestorów na rynku Forex mogą prowadzić do gwałtownych zmian kursów. Przykładowo, wzrost popytu na dolara amerykańskiego może podnieść jego wartość względem innych walut. Czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku, również mogą mieć wpływ na wahania kursowe.
