Kursy walut 30 września 2025. Po ile dolar, euro, funt i frank?

To ważne informacje nie tylko dla miłośników finansów. Informacje o zmieniających się codziennie kursach walut elektryzują Polaków zarówno w kraju, jak i poza nim.

Z danych przekazanych we wtorek przed południem przez Narodowy Bank Polski (NBP) wynika, że w dniu 30 września za 1 dolara amerykańskiego trzeba było zapłacić 3,6315 zł. Za najpopularniejszą europejską walutę, czyli euro 4,2692 zł. Za 1 franka szwajcarskiego należało zapłacić 4,5616 zł, a za 1 brytyjskiego funta – 4,8830 zł.

Kursy walut – wtorek, 30 września

dolar – 3,6315 zł

euro – 4,2692 zł

frank szwajcarski – 4,5616 zł

funt szterling – 4,8839 zł

Kursy walut – ostatnie 7 dni

Kursy walut – poniedziałek, 29 września

dolar – 3,6411 zł

euro – 4,2688 zł

frank szwajcarski – 4,5739 zł

funt szterling – 4,8920 zł

Kursy walut – piątek, 26 września

dolar – 3,6528 zł

euro – 4,2668 zł

frank szwajcarski – 4,5705 zł

funt szterling – 4,8819 zł

Kursy walut – czwartek, 25 września

dolar – 3,6295 zł

euro – 4,2619 zł

frank szwajcarski – 4,5604 zł

funt szterling – 4,8825 zł

Kursy walut – środa, 24 września

dolar – 3,6254 zł

euro – 4,2676 zł

frank szwajcarski – 4,5660 zł

funt szterling – 4,8879 zł

Kursy walut – wtorek, 23 września

dolar – 3,6050 zł

euro – 4,2552 zł

frank szwajcarski – 4,5527 zł

funt szterling – 4,8686 zł

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie z powodu dynamicznych procesów zachodzących na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki wpływające na ich wahania to: podaż i popyt na daną walutę, decyzje banków centralnych dotyczące stóp procentowych, dane makroekonomiczne, takie jak inflacja czy PKB, oraz wydarzenia geopolityczne i globalne kryzysy.

Również spekulacje inwestorów na rynku Forex mogą prowadzić do gwałtownych zmian kursów. Przykładowo, wzrost popytu na dolara amerykańskiego może podnieść jego wartość względem innych walut. Czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku, również mogą mieć wpływ na wahania kursowe.

