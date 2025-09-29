Kursy walut 29 września 2025. Po ile dolar, euro, funt i frank?

To ważne informacje nie tylko dla miłośników finansów. Informacje o zmieniających się codziennie kursach walut elektryzują Polaków zarówno w kraju, jak i poza nim.
Z danych przekazanych w poniedziałek przed południem przez Narodowy Bank Polski (NBP) wynika, że w dniu 29 września za 1 dolara amerykańskiego trzeba było zapłacić 3,6411 zł. Za najpopularniejszą europejską walutę, czyli euro 4,2688 zł. Za 1 franka szwajcarskiego należało zapłacić 4,5739 zł, a za 1 brytyjskiego funta – 4,8920 zł.
Jakie są dziś kursy walut? NBP podał najnowsze dane
Kursy walut – poniedziałek, 29 września
- dolar – 3,6411 zł
- euro – 4,2688 zł
- frank szwajcarski – 4,5739 zł
- funt szterling – 4,8920 zł
Kursy walut w poprzednim tygodniu
Kursy walut – piątek, 26 września
- dolar – 3,6528 zł
- euro – 4,2668 zł
- frank szwajcarski – 4,5705 zł
- funt szterling – 4,8819 zł
Kursy walut – czwartek, 25 września
- dolar – 3,6295 zł
- euro – 4,2619 zł
- frank szwajcarski – 4,5604 zł
- funt szterling – 4,8825 zł
Kursy walut – środa, 24 września
- dolar – 3,6254 zł
- euro – 4,2676 zł
- frank szwajcarski – 4,5660 zł
- funt szterling – 4,8879 zł
Kursy walut – wtorek, 23 września
- dolar – 3,6050 zł
- euro – 4,2552 zł
- frank szwajcarski – 4,5527 zł
- funt szterling – 4,8686 zł
Kursy walut – poniedziałek, 22 września
- dolar – 3,6255 zł
- euro – 4,2645 zł
- frank szwajcarski – 4,5651 zł
- funt szterling – 4,8933 zł
Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?
Kursy walut zmieniają się codziennie z powodu dynamicznych procesów zachodzących na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki wpływające na ich wahania to: podaż i popyt na daną walutę, decyzje banków centralnych dotyczące stóp procentowych, dane makroekonomiczne, takie jak inflacja czy PKB, oraz wydarzenia geopolityczne i globalne kryzysy.
Również spekulacje inwestorów na rynku Forex mogą prowadzić do gwałtownych zmian kursów. Przykładowo, wzrost popytu na dolara amerykańskiego może podnieść jego wartość względem innych walut. Czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku, również mogą mieć wpływ na wahania kursowe.
Czytaj też:
Kursy walut 25 września 2025. Po ile dolar, euro, frank i funt?Czytaj też:
Kursy walut 26 września 2025. Po ile dolar, euro, frank i funt?