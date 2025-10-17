Polacy wyrzucają do kosza 3000 zł rocznie. „Problem jest poważny"

16 października przypada Światowy Dzień Żywności. Z tej okazji Eurostat opublikował nowe dane dotyczące marnowania żywności. Okazuje się, że Polacy marnują 4,6 mln ton jedzenia rocznie. To więcej niż przed rokiem.

Produkcja żywności, która ostatecznie trafia do kosza, pochłania ponad jedną czwartą całej dostępnej wody pitnej i zajmuje powierzchnię większą niż Chiny. Świadomość tego problemu w obliczu rosnących kosztów surowców i zmian klimatu jest kluczowa dla przeciwdziałania temu problemowi. Tymczasem jak wynika z badania firmyToo Good To Go, co trzeci Polak (33 proc.) uważa, że marnowanie jedzenia nie ma negatywnego wpływu na środowisko. To najsłabszy wynik ze wszystkich badanych rynków (badanie przeprowadzono w 10 krajach).

– Jedzenie przestaje być postrzegane jako coś wartościowego, staje się wyłącznie czymś praktycznym i jednorazowym, a nie cennym zasobem wymagającym wysiłku w produkcji i przygotowaniu. Takie podejście ma realne konsekwencje, które widzimy w najnowszych badaniach Eurostat na temat skali marnowanego jedzenia w Polsce – komentuje Anna Podkowińska-Tretyn, Country DIrector Too Good To Go.

Wyrzucamy 3000 zł do kosza

Szacuje się, że każde gospodarstwo domowe w Polsce traci rocznie ok. 3000 zł z powodu marnowania jedzenia. – Skala marnowania żywności w Polsce, sięgająca ponad 4,6 mln ton rocznie, pokazuje wyraźnie, że problem nadal jest poważny i wymaga skoordynowanych działań – podkreśla Podkowińska-Tretyn.

Twórcy badania wskazują, że aby skutecznie ograniczyć straty żywności, potrzebna jest wielowymiarowa strategia uwzględniająca edukację konsumencką.

Ponad 60 proc. Polaków przyznaje, że pozbywa się jedzenia, ponieważ nie jest pewna, czy nadal nadaje się do spożycia. Autorzy badania zwracają uwagę, że spośród wszystkich badanych rynków to właśnie u Polaków ocena przydatności produktów do spożycia opiera się w największym stopniu na dacie na opakowaniu a nie na obserwacji i zmysłach. Tymczasem jak pokazują badania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW), wiele prawidłowo przechowywanych produktów, które przekroczyły datę oznaczoną jako “najlepiej spożyć przed” jest bezpieczna do spożycia 6 miesięcy po upływie wyznaczonego terminu. Wśród testowanych produktów znalazły się m.in. mleko i śmietanka UHT, dżem, koncentrat pomidorowy, majonez, kasza jaglana, pasztet czy tuńczyk w puszce.

Czytaj też:

Koniec marnotrawstwa w UE? Producenci płacą, sklepy odpowiadająCzytaj też:

Uwaga na puszki! Te nie mają kaucji – jeden pojemnik albo mandat