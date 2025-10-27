Banki wspierają zieloną transformację polski

To może być nowy rozdział w polskiej transformacji energetycznej – 74 miliony zł kredytu konsorcjalnego dla Neo Biofuel Energy jest pierwszym tego typu finansowaniem w historii krajowego sektora biogazu i biometanu. Inwestycja ma nie tylko zwiększyć liczbę biogazowni rolniczych, ale też zainicjować systemowe wsparcie bankowe dla technologii, które mogą realnie uniezależnić Polskę od importowanych surowców.

Dla PKO BP to nie pojedynczy projekt, lecz element szerokiej strategii: do 2027 roku bank zamierza finansować ponad 20 proc. wszystkich nakładów sektora bankowego na transformację energetyczną kraju.

Coś z niczego, czyli paliwo przyszłości

Biogaz jest mieszaniną gazów powstających w wyniku rozkładu beztlenowego materii organicznej – odpadów rolniczych, osadów ściekowych, resztek roślinnych, bioodpadów komunalnych i przemysłowych. Zawiera głównie metan i dwutlenek węgla, ale po oczyszczeniu może stać się biometanem – paliwem o jakości zbliżonej do gazu ziemnego. W praktyce oznacza to, że może być wtłaczany do sieci gazowych lub wykorzystywany jako paliwo transportowe.

Biogaz to przykład gospodarki o obiegu zamkniętym – odpady, które dotąd stanowiły problem środowiskowy, stają się źródłem energii.

Jednocześnie ograniczają emisję metanu, jednego z najbardziej szkodliwych gazów cieplarnianych, który – jeśli nie jest zagospodarowany – przedostaje się do atmosfery w wyniku procesów gnilnych. Dzięki biogazowniom emisje te można nie tylko zredukować, ale wręcz wykorzystać do produkcji energii i ciepła.

Polska: niewykorzystany potencjał

Według danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska z lutego 2025 roku w Polsce działa 430 biogazowni, w tym 178 rolniczych, 57 mikroinstalacji rolniczych, 93 na składowiskach odpadów i 102 przy oczyszczalniach ścieków. Łączna moc tych instalacji wynosi 309,7 MW. To wciąż niewiele, biorąc pod uwagę krajowy potencjał surowcowy – według szacunków Polska mogłaby produkować od 8 do 13 miliardów m sześc. biometanu rocznie, co pozwoliłoby jej znaleźć się w czołówce producentów w Europie.

Obecnie roczna produkcja energii elektrycznej z biogazu to niespełna 1,6 TWH, czyli mniej niż 1 proc. krajowej produkcji prądu.

Główne bariery rozwoju to nie tylko legislacja i długie procedury administracyjne, lecz także wysokie koszty inwestycji i utrudniony dostęp do finansowania. Właśnie dlatego decyzja PKO BP i BGK o udzieleniu pierwszego konsorcjalnego kredytu dla sektora biogazu ma znaczenie wykraczające poza pojedynczy projekt – to sygnał, że zielona energetyka wchodzi w fazę dojrzałości finansowej.

Bank, który stawia na zieloną energię

Umowa o wartości 74 milionów złotych zawarta we wrześniu 2025 roku między PKO BP, BGK a Neo Biofuel Energy ma umożliwić rozwój trzech biogazowni rolniczych w województwach lubelskim i śląskim o łącznej mocy 3,2 MW. W dalszej perspektywie finansowanie może wzrosnąć do 217 milionów zł, co pozwoli zrealizować siedem projektów o łącznej mocy 12 MW (24 MW po rozbudowie).

Neo Bio Energy, należąca do polskiej grupy Neo Energy Group, uchodzi za lidera w dziedzinie biogazu i biometanu. Ma 20-letnie doświadczenie w eksploatacji biogazowni rolniczych i komunalnych, a także instalacji pozyskujących gaz składowiskowy. Spółka zapowiada, że do połowy 2026 roku chce zwiększyć portfel biogazowni fermentacyjnych z ośmiu do 23.

– To pierwszy, ale nie ostatni krok Neo Bio Energy w kierunku rozwoju projektów związanych z biogazem i biometanem rolniczym. Nasze plany są ambitne, poparte wieloletnim doświadczeniem w branży biogazowej. W tym czasie zbudowaliśmy zespół ekspertów, gotowy do podejmowania kolejnych wyzwań. Partnerstwo z bankami BGK i PKO BP stanowi dla nas ważne potwierdzenie słuszności obranej strategii. Wspólnie – nie po raz pierwszy – przełamujemy bariery w finansowaniu niszowych inwestycji, które mają istotne znaczenie dla środowiska i bezpieczeństwa energetycznego kraju – mówi Sławomir Nowicki, dyrektor generalny Neo Bio Energy.

Dla PKO Banku Polskiego to przedsięwzięcie ma wymiar strategiczny.

Bank, który w strategii na lata 2025– 2027 zapowiedział, że będzie finansował co najmniej jedną piątą nakładów sektora bankowego na transformację energetyczną, chce być motorem inwestycji w OZE.

Biogaz i biometan są w tej wizji równie ważne jak fotowoltaika czy energetyka wiatrowa, ponieważ zapewniają stabilność dostaw i mogą wspierać system w chwilach deficytu innych źródeł odnawialnych.

– Transformacja energetyczna wymaga zaangażowania całego sektora bankowego. Dlatego cieszymy się, że jako największy bank w Polsce możemy wspólnie z BGK uczestniczyć w pierwszej umowie konsorcjalnej w sektorze biogazu i biometanu. Wspierając projekty Neo Bio Energy, nie tylko przyczyniamy się do rozwoju odnawialnych źródeł energii, lecz także wspieramy innowacyjność polskich przedsiębiorstw – podkreślał Adam Kosmala, dyrektor Biura Finansowania Strukturalnego w PKO Banku Polskim.

Energia w służbie środowisku

Rozwój biogazu to nie tylko kwestia energetyki, ale również ochrony środowiska i gospodarki rolnej. Biogazownie przetwarzają odpady, które w innych warunkach trafiałyby na wysypiska lub do ścieków. Powstały w procesie fermentacji tzw. poferment, czyli resztki materii organicznej, jest wartościowym nawozem naturalnym, który może zastąpić nawozy sztuczne. Dzięki temu biogazownie wpisują się w model rolnictwa regeneratywnego i zrównoważonego.

W szerszej perspektywie oznacza to zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, poprawę jakości gleb oraz rozwój lokalnych społeczności.

Wiele biogazowni pracuje w systemach kogeneracyjnych, czyli jednoczesnej produkcji prądu i ciepła. Takie instalacje mogą zasilać szkoły, szpitale, domy jednorodzinne czy lokalne przedsiębiorstwa, obniżając rachunki i wzmacniając niezależność energetyczną regionów.

Polska droga do biometanu

W Unii Europejskiej biometan jest uznawany za kluczowy składnik „zielonego gazu” przyszłości. Niemcy, Dania czy Francja dysponują tysiącami biogazowni, z których wiele już produkuje biometan wprowadzany do sieci gazowej. Polska dopiero zaczyna tę drogę, ale ma ogromne możliwości – zwłaszcza dzięki dużemu sektorowi rolnemu i ilości odpadów organicznych. Zaangażowanie sektora bankowego może realnie wpłynąć na nasz sukces na arenie międzynarodowej.