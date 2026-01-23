Tak oszczędza już ponad 4 mln Polaków. Nawet 200 proc. zysku

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) obowiązują od 2019 roku. Program został stworzony, by zachęcić Polaków do oszczędzania na czas emerytury. Udział w PPK jest dobrowolny (można w każdej chwili zrezygnować i w każdej się zapisać). Pracodawca jest zobowiązany do ﬁnansowania wpłat podstawowych do PPK w wysokości 1,5 proc. lub 2,5 proc. wynagrodzenia pracownika (dotyczy umów o pracę i umów zlecenie). Pracownik co miesiąc przeznacza na PPK 2 proc. swojego wynagrodzenia. Do tego państwo zapewnia jednorazową wpłatę powitalną i coroczne dopłaty.

W początkowym okresie polscy pracownicy podchodzili do PPK z dystansem, co widać było po masowym wypisywaniu się z programu (mamy do czynienia z automatycznym zapisem). Część osób zniechęciło potrącanie pensji, inni obawiali się, że czeka nas powtórka z historii Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE). W ostatnim czasie widoczne jest jednak rosnące zainteresowanie PPK.

Z najnowszych danych wynika, że w 2025 roku wartość aktywów netto PPK przekroczyła 45 mld zł, a w samym grudniu nastąpił wzrost o 1,87 mld zł względem poprzedniego miesiąca, co stanowi najwyższy miesięczny przyrost w całym w zeszłym roku. W skali całego roku aktywa programu zwiększyły się o niemal 15 mld zł.

5 mln rachunków w PPK. Zysk nawet 200 proc.

Liczba aktywnych rachunków PPK przekroczyła 5 mln, a z programu korzysta 4,12 mln osób (jedna osoba może mieć więcej niż jeden rachunek PPK, jeśli np. zmieniała pracę). Partycypacja osiągnęła poziom 57,12 proc. Największym zainteresowaniem program cieszy się w największych firmach zatrudniających minimum 1000 osób – wynosi blisko 85 proc. Najniższa partycypacja odnotowywana jest w organizacjach, w których pracuje od 10 do 49 osób (31,8 proc.).

Pod względem geograficznym dominuje województwo mazowieckie, gdzie partycypacja zbliża się do 80 proc. Kolejne miejsca zajmują województwa dolnośląskie i wielkopolskie (odpowiednio 62,6 proc. i 60,6 proc.).

Na rachunku uczestnika PPK, oszczędzającego od grudnia 2019 roku (zarabiającego do końca 2023 roku 5 300 zł i od 2024 roku 7 000 zł), w zależności od grupy FZD znajduje się średnio od 11 936 zł do 17 555 zł więcej niż on sam wpłacił do PPK. To oznacza dla uczestnika od 140 proc. do nawet 205 proc. zysku (wartość aktywów PPK bez wpłat pracownika podzielona przez wpłaty do PPK od pracownika w wysokości 2 proc.).

