Połowa Polaków zarabia poniżej tej kwoty. GUS odkrył karty

– W sierpniu 2025 r. mediana wynagrodzeń miesięcznych brutto w gospodarce narodowej wyniosła 7280,00 zł i była niższa o 17,4% od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w tym miesiącu (8827,87 zł) – poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Mediana wynagrodzeń na poziomie 7280 zł oznacza, że w sierpniu 2025 roku połowie zatrudnionych zostało wypłacone wynagrodzenie nie wyższe niż ta kwota, a druga połowa otrzymała wynagrodzenie nie niższe. Przypomnijmy, że w lipcu mediana wynagrodzeń wyniosła 7246,64 zł, czyli o blisko 34 zł mniej. Kwota ta była o 18,3 proc. niższa od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (wówczas 8666,43 zł).

GUS wskazuje, że że wartość mediany wynagrodzeń była zróżnicowana ze względu na płeć. W przypadku mężczyzn wyniosła 7543,00 zł, natomiast wśród kobiet – 7044,83 zł.

Biorąc pod uwagę wiek zatrudnionych, najwyższą wartość mediany wynagrodzeń odnotowano w grupie 45-54 lata – wyniosła ona 7567,67 zł. Najniższą wartość odnotowano w grupie 24 lata i mniej – wyniosła 5877,74 zł. Z kolei według wielkości podmiotu, najwyższą wartość mediany wynagrodzeń notowano w podmiotach o liczbie pracujących 1000 i więcej osób – 8563,06 zł, a najniższą w podmiotach o liczbie pracujących 9 i mniej osób – 4666 zł.

Warto podkreślić, że dane dotyczące mediany wynagrodzeń, to wskaźnik, który lepiej ukazuje przeciętne realne zarobki w Polsce niż dane dotyczące przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. W sierpniu 2025 roku wyniosło ono 8827,87 zł. Jak zauważa GUS, to o 17,,4 proc. więcej niż mediana wynagrodzeń miesięcznych brutto. Przeciętne wynagrodzenie wśród mężczyzn wyniosło 9220,24 zł brutto, a wśród kobiet było to 8424,71 zł.

