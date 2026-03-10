Uczestnicy PPK otrzymają dopłaty. Pieniądze już w przyszłym miesiącu

Uczestnikom Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) przysługuje dopłata roczna za 2025 rok. Na 240 zł będą mogli liczyć pracownicy, których wpłaty podstawowe i dodatkowe w danym roku (finansowane przez pracownika i pracodawcę) wyniosły co najmniej 3,5 proc. 6-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku, za który dopłata jest należna. Uczestnicy, których wpłaty podstawowe są niższe niż 2 proc. (z obniżenia wpłaty podstawowej mogą skorzystać osoby, których miesięczne wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł nie przekracza 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia) muszą zgromadzić co najmniej 25 proc. tej kwoty.

PPK. Dopłaty do połowy kwietnia

Jako że w 2025 roku płaca minimalna wyniosła 4666 zł, to, aby uczestnik PPK miał prawo do dopłaty rocznej, jego wpłaty musiały wynieść minimum 979,86 zł. W przypadku osób, które na swój wniosek obniżyły procent wpłaty podstawowej, musi to być co najmniej 244,97 zł.

Jak podaje Infor.pl dopłata roczna za zeszły rok trafi na rachunek uczestnika PPK, który spełnił warunki do jej otrzymania, nie później niż do 15 kwietnia br.

Serwis przypomina, że ustawa o PPK przewiduje dwie sytuacje, w których uczestnik, choć nabył prawo do dopłaty rocznej, nie otrzyma jej.

Będzie tak, jeśli uczestnik PPK:

w którymkolwiek miesiącu, w którym wysokość wpłat podstawowych finansowanych przez niego wynosiła mniej niż 2 proc. jego wynagrodzenia, osiągnął łączne miesięczne wynagrodzenie, ze wszystkich źródeł, przekraczające kwotę odpowiadającą 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku kalendarzowym,

po ukończeniu 60. roku życia rozpoczął wypłatę środków zgromadzonych na jego rachunku PPK.

W 2025 roku liczba aktywnych rachunków PPK przekroczyła 5 mln, a z programu korzysta 4,12 mln osób (jedna osoba może mieć więcej niż jeden rachunek PPK, jeśli np. zmieniała pracę).

Na początku tego roku Ministerstwo Finansów rozpoczęło przegląd ustawy o PPK. W komentarzu dla „Wprost” biuro prasowe resortu przekazało, że zostanie on zrealizowany do końca 2026 roku. Po przeglądzie „będzie można ocenić, czy zasadne będzie wprowadzenie jakichkolwiek zmian ustawowych”. Ministerstwo zapewniło, że nie planuje żadnych zmian, jeśli chodzi o możliwość wypłaty środków z PPK.

