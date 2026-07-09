Jak fiskus może zniszczyć przedsiębiorcę. „Mandat za wszelką cenę”

Mandat karny 2500 zł nałożony przez urzędników fiskusa na małego przedsiębiorcę, w sytuacji, gdy wystawił on paragon fiskalny na sprzedawaną pizzę, ale według tego urzędnika z niewłaściwą kwotą podatku VAT, został jednoznacznie negatywnie oceniony przez opinię publiczną, co potwierdzają wynik badań. A jednocześnie takie działanie urzędników w obronę wzięło kierownictwo Krajowej Administracji Skarbowej. Warto więc trochę głębiej zanalizować sprawę, bo pokazuje, jak państwo – tu aparat podatkowy wraz z kierownictwem – traktuje obywatela i jego prawa a jak traktuje swoje prawa.

Mandat za wszelką cenę