RPP podjęła decyzję. „Dyskusje o podwyżkach stóp zejdą z agendy”

Najbardziej wyczekiwana decyzja początku lipca została już podjęta. Rada Polityki Pieniężnej (RPP) zdecydowała o utrzymaniu stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego (NBP) na niezmienionym poziomie.

– Zgodnie z konsensusem rynkowym Rada utrzymała stopy procentowe bez zmian, pozostawiając stopę referencyjną NBP na poziomie 3,75 proc. To już czwarta z rzędu decyzja o stabilizacji kosztu pieniądza po marcowym cięciu i potwierdzenie, że Rada konsekwentnie realizuje strategię „wait and see” – zauważa w rozmowie z „Wprost” Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy inFakt.

W opinii ekspertów kontekst tej decyzji jest jednak wyraźnie inny niż jeszcze dwa miesiące temu.

– Wstępny odczyt inflacji za czerwiec pokazał powrót dynamiki cen dokładnie do celu inflacyjnego NBP (2,5 proc. r/r). Sprzyjał temu spadek cen ropy z okolic 100 do ok. 70 dolarów za baryłkę oraz obniżki cen żywności. Na tę chwilę raczej dyskusje o podwyżkach stóp zejdą z agendy – stwierdza Piotr Juszczyk.

Jaki będzie kolejny krok Rady?

Zdaniem ekspertów kluczowa będzie jutrzejsza konferencja prezesa NBP.

– Spodziewam się wyraźnie bardziej gołębiego tonu niż w maju i czerwcu. Rada może zacząć sygnalizować, że w perspektywie jesieni znów otwiera się przestrzeń do powrotu do cyklu obniżek, choć nie wcześniej niż po wakacyjnej przerwie (kolejne posiedzenie decyzyjne odbędzie się dopiero we wrześniu) – mówi Juszczyk i dodaje, że wiele będzie zależało od tego, czy zejście CPI do celu okaże się trwałe, czy jednorazowe, oraz od zachowania inflacji bazowej.

– Środowa decyzja była najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, w którym RPP pozostawia stopy bez zmian, ale jednocześnie utrzymuje w komunikacji łagodniejszy ton i nie zamyka sobie drogi do obniżek w kolejnych miesiącach – stwierdza Dawid Róg, dyrektor oddziału Lendi w Łodzi.

W jego ocenie szansa na zmianę może pojawić się dopiero jesienią.

– Jeśli dezinflacja będzie kontynuowana, inflacja bazowa nie odbije, a sytuacja surowcowa po rozejmie na Bliskim Wschodzie pozostanie stabilna, to przestrzeń do wznowienia cięć w dalszej części roku, być może już jesienią, pozostanie otwarta – uważa ekspert z Lendi.

Co decyzja RPP oznacza dla kredytobiorców?

Decyzja RPP oznacza dla kredytobiorców przede wszystkim przewidywalność, ale nie przynosi jeszcze realnej ulgi.

– Dla kredytobiorców i przedsiębiorców decyzja oznacza kontynuację stabilnego kosztu finansowania, ale jednocześnie realny sygnał, że scenariusz kolejnej obniżki jeszcze w tym roku, choć niepewny, wrócił do gry. Otwartym pytaniem pozostaje, czy Rada zdecyduje się na ruch już we wrześniu, czy poczeka na listopadową projekcję – uważa Juszczyk.

Aktualne stopy procentowe NBP

Po lipcowym posiedzeniu RPP stopy procentowe pozostają na następującym poziomie:

stopa referencyjna – 3,75 proc. w skali rocznej,

stopa lombardowa – 4,25 proc. w skali rocznej,

stopa depozytowa – 3,25 proc. w skali rocznej,

stopa redyskontowa weksli – 3,80 proc. w skali rocznej,

stopa dyskontowa weksli – 3,85 proc. w skali rocznej.

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