Pilny komunikat znanego banku. Klientów czekają utrudnienia w weekend

Erste Bank Polska wydał komunikat, w którym informuje o planowanej przerwy technicznej w najbliższy weekend.

Najwięcej ograniczeń zaplanowano między godziną 23:30 w sobotę (5 września) a 7:00 w niedzielę (6 września). Dla klientów oznacza to czasową niedostępność części usług oraz ograniczone działanie aplikacji mobilnej. Osoby, które planują nocne zakupy, przelewy lub korzystanie z usług bankowych, powinny uwzględnić podane godziny.

Utrudnienia dla klientów Erste Bank Polska

Jak podaje RMF FM, W nocy z 5 na 6 września, w godzinach 23:30–7:00, niedostępne będą:

bankowość internetowa,

zwykłe przelewy,

przelewy natychmiastowe: Express Elixir, Euro Express Elixir, BlueCash,

płatności w sklepach internetowych za pośrednictwem Przelew24,BLIK.

Osoby, które planują późne zakupy lub pilne płatności, powinny wcześniej sprawdzić dostępne metody zapłaty.

Nieco wcześniej, bo od godziny 22:00 w sobotę, rozpocznie się niedostępność Kantoru Erste. Usługa ma zostać ponownie udostępniona o godzinie 7:00 w niedzielę.

Ograniczenia obejmą także aplikację mobilną, ale nie zostanie ona całkowicie wyłączona. Bank informuje, że w czasie przerwy będzie można sprawdzić stan konta oraz historię transakcji sprzed rozpoczęcia prac. Dostępna ma być również lista wcześniej zakupionych biletów i opłaconych parkingów.

Erste Bank Polska podkreśla, że podczas przerwy klienci będą mogli płacić kartą w sklepach stacjonarnych i internetowych. Karta ma działać również w bankomatach innych niż te oznaczone logo banku.

Weekend to czas, który banki wykorzystują na przeprowadzenie prac serwisowych. W ostatnim czasie utrudnień związanych z przerwą techniczną doświadczyli klienci PKO BP. Miało to związek z pracami w serwisie internetowym i aplikacji mobilnej banku.

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