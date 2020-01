Właściciel Google dołącza do grona bilionerów. Alphabet jest czwartą firmą świata

Co łączy firmy Apple, Microsoft i Alphabet? Poza branżą, w której działają i krajem pochodzenia jest jeszcze jeden element. Wszystkie są warte ponad bilion dolarów. Ta ostania, która jest właścicielem Google, właśnie dołączyła do elitarnego grona. Taką kapitalizacją mogą się pochwalić tylko cztery firmy na świecie. Trzy z nich są notowane na Wall Street.

Najdroższe firmy świata

Zdecydowanym liderem jest firma, która niedawno debiutowała na giełdzie. Mowa o Saudi Aramco, czy saudyjskim koncernie naftowym, którego głównym udziałowcem jest rodzina królewska. W momencie debiutu firma warta była ponad 2 biliony dolarów, obecnie jej kapitalizacja utrzymuje się na poziomie 1,8 biliona dol. Na drugim miejscu jest Apple. Firma z Cupertino wyceniana jest na 1,4 biliona dolarów. Najniższe miejsce na podium zajmuje Microsoft. Firma Billa Gates'a warta jest obecnie około 1,3 biliona dolarów. Alphabet dołączył do tego grona i zajmuje czwarte miejsce na świecie. Właściciel Google warty jest niemal dokładnie 1 bilion dolarów. To pierwsza taka sytuacja w historii, gdy co najmniej trzy amerykańskie firmy przekroczyły wartość biliona dolarów. Nieco pod progiem znajduje się Amazon. Firma najbogatszego człowieka na świecie (oficjalnie), warta jest obecnie 930 mld dolarów.

