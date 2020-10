Canal+ Polska idzie na giełdę. Jest zgoda KRRiT

„Planowana transakcja będzie się składać z oferty publicznej skierowanej do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce, jak również z oferty na rzecz kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych (QIBs) w Stanach Zjednoczonych realizowanej na podstawie amerykańskiej Reguły 144A oraz oferty skierowanej do wybranych inwestorów instytucjonalnych spoza Stanów Zjednoczonych i Rzeczypospolitej Polskiej, spełniających wymogi amerykańskiej Regulacji S” – czytamy w komunikacie Canal + Polska.

Canal + na giełdzie. Tylko akcje dwóch akcjonariuszy

Oferta obejmie wyłącznie istniejące akcje zwykłe Canal+ Polska S.A. będące w posiadaniu dwóch akcjonariuszy, tj. TVN Media sp. z o.o., której ostatecznym właścicielem i podmiotem dominującym jest spółka Discovery, Inc., oraz spółki Liberty Global Ventures Holding B.V., której ostatecznym właścicielem i podmiotem dominującym jest spółka Liberty Global PLC (akcjonariusze sprzedający). TVN Media i Liberty Global zamierzają spieniężyć swoje dotychczasowe pakiety akcji i umożliwić spółce pozyskanie nowych długoterminowych inwestorów zarówno z Polski, jak i z innych krajów, podano.

Groupe CANAL+ posiada obecnie ok. 51 proc., TVN Media ok. 32 proc., a Liberty Global ok. 17 proc. kapitału zakładowego spółki.

„Zakłada się, że po przeprowadzeniu oferty spółkę, Groupe Canal+ i akcjonariuszy sprzedających obowiązywać będzie umowa ograniczająca możliwość zbywania papierów wartościowych (tzw. umowa lock-up) w odniesieniu do posiadanych przez nich akcji” -– czytamy także.

–Miło mi poinformować o naszych planach wprowadzenia akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Oferta stanowić będzie okazję zarówno dla krajowych, jak i zagranicznych inwestorów do zainwestowania w Canal+ Polska, spółkę będącą preferowanym dostawcą rozrywki z segmentu premium na polskim rynku. Spodziewamy się, że wraz z dalszym rozwojem polskiej gospodarki i rosnącym popytem na usługi rozrywkowe wśród gospodarstw domowych rosnąć będzie również zapotrzebowanie na usługi płatnej telewizji z segmentu premium. Jesteśmy szczególnie dobrze przygotowani do ich dostarczania dzięki atrakcyjnej treści programowej premium i dbałości o satysfakcję klientów. Uruchomienie usługi OTT (ang. over-the-top) w maju 2020 zapewnia atrakcyjną ścieżkę rozwoju Canal+ Polska, umożliwiając pozyskiwanie nowych widzów i rozszerzenie oferty dla dotychczasowych klientów – powiedziała prezes Edyta Sadowska.

W połowie lipca Canal+ Polska złożył prospekt emisyjny w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Wówczas jednak Canal+ i jej akcjonariusze nie podjęli jeszcze ostatecznej decyzji co do przeprowadzenia oferty publicznej. Spółka podała, że przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT) wydał zezwolenie umożliwiające przeprowadzenie oferty publicznej spółki.

