Inwestowanie w czasie pandemii. Na co stawiają giełdowe legendy?

Inwestycje w czasach kryzysu charakteryzują się jeszcze większym ryzykiem niż zwykle. Firmy, które radziły sobie świetnie na chwilę przed lockdownem, teraz mogą być na skraju bankructwa. Pojawili się jednak nowi liderzy, których akcje wystrzeliły. Podpowiedzią dla początkujących inwestorów mogą być ruchy osób, które na giełdzie dorobiły się milionów. W co inwestują obecnie giełdowe legendy?

Banki w odwrocie

Przyjrzeliśmy się niedawnym inwestycją dwóch gigantów – Warrena Buffeta i George'a Sorosa. Obaj miliarderzy na giełdzie obecni są od dekad i w swojej karierze dokonali wielu właściwych wyborów. Także w czasach, które nie należały do najłatwiejszych.

Najgłośniejszą inwestycją George'a Sorosa było nabycie udziałów w spółce Palantir. Jest to jedna z najmłodszych gwiazd Wall Street. Firma działająca w branży Big Data zadebiutowała na nowojorskim parkiecie we wrześniu. Należący do Sorosa fundusz Soros Fund Management nabył 18,5 mln akcji spółki. Transakcja była warta 175,3 mln dolarów. Oznacza to, że Miliarder już potężnie zarobił na tej transakcji. Z wyliczeń wynika bowiem, że w momencie kupna jedna akcja kosztowała 9,5 dolara. Obecnie za jeden udział w spółce należy zapłacić 16 dolarów. Udziały Sorosa są więc warte już 294 mln dolarów.

Nadzieja na szczepionkę

W nieco innym kierunku poszedł inny legendarny inwestor – Warren Buffet. Należący do niego fundusz Berkshire Hathaway skupił się na spółkach farmaceutycznych. Jak wynika ze sprawozdania amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Buffet w trzecim kwartale 2020 roku najwięcej pieniędzy zainwestował, chociażby w gwiazdę ostatnich dni – firmę Pfizer. To ona jako pierwsza pochwaliła się bardzo obiecującymi wynikami testów szczepionki na koronawirusa. Poza tym na liście inwestycji są jeszcze m.in. Merck i Bristol-Myers Squibb, czy AbbVie. Łącznie fundusz Buffeta w spółkach z branży medycznej ulokował astronomiczną kwotę 9,3 mld dolarów.

Fundusz wycofuje się także z akcji w gigantach sektora bankowego. Berkshire Hathaway wycofał się, chociażby z posiadania części akcji JP Morgan Chase.

