Ostatnie wyniki finansowe CD Projektu przed premierą Cyberpunka 2077. Tak zareagowała giełda

W środę 25 listopada, na nieco ponad dwa tygodnie przed premierą swojej najbardziej oczekiwanej gry Cyberpunk 2077, spółka CD Projekt RED przedstawiła wyniki finansowe za trzeci kwartał 2020 roku. Firma osiągnęła 105 mln zł przychodów ze sprzedaży, a skonsolidowany zysk netto wzrósł w ujęciu rocznym o blisko 60 proc. i wyniósł ponad 23 mln zł.

– Osiągnięte w III kwartale przychody oparte były w głównej mierze na sprzedaży gier z wiedźmińskiego uniwersum – podobnie jak w minionych kwartałach dominował Wiedźmin 3 wraz z dodatkami, dostępny obecnie na czterech platformach. Warto podkreślić, że kolejny bardzo dobry kwartał mają za sobą GWINT oraz Wojna Krwi. Z kolei GOG.com poprawił swoją sprzedaż w okresie lipiec-wrzesień o blisko jedna czwartą w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. – komentuje Piotr Nielubowicz, Wiceprezes Zarządu CD PROJEKT ds. finansowych.

Przyznał także, że pierwsze informacje o zyskach ze sprzedaży Cyberpunka firma będzie mogła podać w wynikach finansowych za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki CD Pojekt RED za III kwartał. Reakcje giełdy

Tuż przed ogłoszeniem wyników, w środę 25 listopada kurs CD Projektu na warszawskiej giełdzie spadł o kilka procent z ok 371 zł. Za akcje na koniec dnia we wtorek do ok. 365 zł za akcję w środę. Wyniki były ogłoszone w środę już po zakończeniu sesji giełdowej.

W czwartek, na otwarcie sesji kurs CD Projektu wystrzelił w górę, a za jedną akcję pałcono nawet 376 złotych. Nastepnie jednak spadł, i o godzinie 11:00 za jedną akcje płacono ok. 371 złotych, czyli niecałe 2 proc. więcej niż w środę na zakończenie dnia i porównywalnie do tego, ile były one warte we wtorek 24 listopada.

Czytaj też:

Marcin Dorociński jak Keanu Reeves. Wystąpił w zwiastunie Medium, horroru od Bloober Team