Allegro ze stratą przez debiut giełdowy. Cena akcji gwałtownie w dół

Allegro odnotowało 130,63 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 73,03 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 167,76 mln zł wobec 210,62 mln zł zysku rok wcześniej.

Wynik EBITDA w III kw. br. wyniósł 285,7 mln zł wobec 319,8 mln zł rok wcześniej, a skorygowana EBITDA (tj. bez uwzględnienia jednorazowych kosztów związanych z IPO) - odpowiednio: 408,5 mln zł wobec 322,4 mln zł.

„ Na nasz wynik netto istotnie wpłynęły jednorazowe wydatki związane z przygotowaniem pierwszej oferty publicznej Allegro.eu oraz koszty, głównie niegotówkowe, związane z programami motywacyjnymi, przyznaniem akcji pracownikom i refinansowaniem naszych kredytów. Łączny wpływ tych jednorazowych zdarzeń wyniósł 279,1 mln zł. Nie wliczając tych kosztów, zamiast straty netto za trzeci kwartał mielibyśmy zysk netto w wysokości 147,4 mln zł ” – wyjaśnił dyrektor finansowy Allegro Jon Eastick, cytowany w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 928,7 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 620,19 mln zł rok wcześniej.

„ Największy udział w łącznych przychodach w omawianym okresie miał segment marketplace, czyli prowizje i opłaty pobierane od sprzedających - przychody z tego tytułu wyniosły 771,5 mln zł (+50,2%). Usługi reklamowe przyniosły grupie 78,3 mln zł przychodów (+62,7% r/r), a porównywarka cenowa Ceneo.pl 37,4 mln zł (+17,6% r/r) ” – czytamy w komunikacie.

„ W trzecim kwartale 2020 r. Allegro poprawiło kluczowe wyniki operacyjne i finansowe. Chociaż ogłaszamy te wyniki z satysfakcją, mamy świadomość, że wszyscy odczuwamy trudną sytuację gospodarczą i społeczną, wywołaną przez COVID-19 w Polsce i na świecie. W tych warunkach zdołaliśmy przyciągnąć na naszą platformę 300 tys. nowych klientów, co z kolei pozwoliło sprzedającym zwiększyć wartość sprzedaży o 48,7% r/r, do ponad 8,25 mld zł. Nasz zespół skupiał się na szeregu inicjatyw, których celem było zwiększenie liczby ofert, zapewnienie konkurencyjnych cen dla konsumentów i jak najlepszych doświadczeń zakupowych. Klienci zwiększają częstotliwość i wartość zakupów – w ostatnim kwartale średnie wydatki na jednego kupującego wzrosły o kolejne 7,4% do blisko 2 500 zł rocznie ” - powiedział prezes Allegro Francois Nuyts, cytowany w komunikacie.

Allegro pokazało wyniki za III kwartał. Mocne spadki na giełdzie

Podane wyniki były jedynie nieco gorsze od zakładanych przez analityków. Przychody Allegro wzrosły w trzecim kwartale o 49,7 proc. do 928,7 mln zł, podczas gdy konsensus zakładał 940 mln zł przychodów.

Mimo wyników zbliżonych do oczekiwań akcje spółki mocno potaniały. W czwartek ok. godz. 12:00 za jedna akcję spółki trzeba było zapłacić o ok. 4,5 proc mniej niż na zakończnie sesji poprzedniego dnia.

Czytaj też:

Ostatnie wyniki finansowe CD Projektu przed premierą Cyberpunka 2077. Tak zareagowała giełda