Redditowa rewolucja trwa. Tym razem inwestorzy-memiarze wzięli się za srebro

Kurs srebra skoczył o 7 proc. i rośnie dalej. To efekt działania znanej z ostatnich tygodni grupy Wallstreetbets z Reddita. Inwestorzy amatorzy postanowili zatrząść kolejnym rynkiem i na celownik wzięli metale szlachetne. Popierani przez Elona Muska memiarze postanowili masowo skupić udziały w trzech niewielkich australijskich kopalniach notowanych na giełdzie. Akcje Argent Minerals, Boab Metals i Investigator Resources podskoczyły o ponad 15 proc. Inwestorzy zaczęli zamawiać również srebrne monety ze stron zajmujących się ich sprzedażą.

Galeria:

Memy z wykorzystaniem Meme Mana, popularnie nazywane „Stonks memes”

Ośmieszyć system

Takie działania małych inwestorów mają za zadanie masowe skupowanie udziałów w spółkach, których wartość jest celowo zaniżana przez duże fundusze inwestycyjne. Prowadzi to do milionowych strat wśród dużych inwestorów. Srebro zostało wybrane jako kolejny sposób zaszkodzenia utrwalonemu od lat systemowi. Użytkownicy Reddita stwierdzili, że to właśnie kurs tego kruszcu jest najmocniej sterowany i to właśnie skupowanie srebra może być najbardziej bolesne dla dużych inwestorów.

Duże fundusze inwestycyjne są w tarapatach. Melvin Capital, który ostawiał dalszy spadek cen akcji GameStop (od których całe szaleństwo się rozpoczęło), na koniec stycznia miał udziały warte tylko 8 mld dolarów. Rok rozpoczynał z akcjami o łącznej wartości 12,5 mld dolarów.

Czytaj też:

Giełdowe szaleństwo trwa i obejmuje kolejne obszary. Dogecoin idzie w górę