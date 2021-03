Jeden producent szczepionki zarobił na drugim 1 mld dolarów. AstraZeneca sprzedała udziały w Modernie

Jeden producent szczepionki przeciwko COVID-19 pozbył się akcji w drugim producencie konkurencyjnego preparatu. Chodzi o 7,7 proc. udziałów w Modernie, które jeszcze do niedawna były w posiadaniu AstraZeneca. Rynkowa wartość udziałów to około 1 miliarda dolarów. Decyzja zapadła chwilę po tym, jak akcje Moderny wystrzeliły. Inwestorzy pozytywnie zareagowali na informacje, które podała firma. Chodziło o dane dotyczące skuteczności szczepionki przeciwko COVID-19. Moderna poinformowała także, że oczekuje, że sprzedaż preparatu dopuszczonego do użytku w USA, może przynieść nawet 18,4 mld dolarów przychodu.

Współpraca między firmami

W raporcie AstraZeneca nie ma jednak danych dotyczących tego, kiedy dokładnie zostały sprzedane udziały w konkurencyjnej firmie. W kontekście ostatnich miesięcy tego typu udziały mogą wydawać się dziwne, ale wynikają one z wieloletniej współpracy między dwoma firmami. Razem pracowały one nad lekami na wiele innych chorób, zanim w ogóle pojawił się temat szczepionki na wirus SARS-CoV-2.

