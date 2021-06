Rekordy na giełdach w Warszawie i Nowym Jorku. WIG w górę ciągną producenci gier

Warszawski Indeks Giełdowy pobił wczoraj kolejny rekord. Co prawda przebił go tylko o 0,08 proc., ale był to trzeci dzień z rzędu, gdy WIG windował swoje najlepsze notowania w historii. Do góry idzie także WIG 20. Warszawska giełda zyskuje na wzrostach spółek zajmujących się produkcją gier komputerowych. Po bardzo trudnym czasie, odbicie zaliczył CD Projekt, który zapowiedział wraz z Netfliksem WitcherCon. Spółka zyskała 3 proc. Doskonały wynik zanotowało także Ten Square Games. Inwestorzy bardzo pozytywnie zareagowali na informację o dopuszczeniu produkcji studia do sprzedaży na rynku chińskim.

GPW i Wall Street w górę

Jednak dobry czas przeżywają inwestorzy nie tylko na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Także najbardziej znana giełda świata zalicza wzrosty. Na Wall Street wzrosty także napędzają spółki technologiczne. Wśród najszybciej rosnących są producent podzespołów komputerowych – nVidia (5 proc.), należący do Elona Muska producent samochodów elektrycznych – Tesla (2,5 proc.) i Facebook (4,2 proc.), który mocno zyskał dzięki wygranemu procesowi sądowemu.

To dobry czas dla inwestorów. Do lokowania swoich środków zachęcają odżywające po pandemii gospodarki, co przekłada się na dobre wyniki finansowe spółek. Drugim ważnym czynnikiem są niskie stopy procentowe, które nie zachęcają do inwestowania w innych miejscach.

