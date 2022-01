Widowiskowa korekta na Giełdzie Papierów Wartościowych. Tak czerwono nie było od dawna

WIG20 świeci się od rana na czerwono. Indeks skupiający największe polskie przedsiębiorstwa notowane na warszawskim parkiecie, od rana notuje duże spadki. Około 12:00 był 1,35 proc. na minusie, ale przeceny poszczególnych spółek były dużo bardziej spektakularne. Na powierzchni utrzymywała się tylko jedna z nich i to ledwo.

Dzień dużych przecen na WIG20

Od rana na głównym indeksie warszawskiego parkietu niemal wszyscy solidarnie zaliczają solidny zjazd. Najbardziej spektakularnie traci KGHM Polska Miedź, który w momencie pisania tekstu jest aż 3,19 proc. na minusie w stosunku do wczorajszego kursu zamknięcia. Dużą stratę zaliczają także Allegro (-2,35 proc.), PKO BP (-1,52 proc.), czy JSW (nawet do -2,82 proc.).

Jedyną spółką, która świeci się dziś na zielono, jest Orange Polska. Operator telekomunikacyjny jednak również nie ma się czym chwalić, gdyż wzrosty są minimalne i gdyby nie fatalny dzień reszty spółek, to raczej pozostałby on niezauważony. Około godziny 12:00, Orange plusował o jedyne 0,06 proc.

Nie ma powodów do paniki

Eksperci uspokajają jednak, że spadki na takim poziomie nie są jeszcze powodem do zmartwień i co jakiś czas zdarzają się nawet tak masowo. Należy także zaznaczyć, że mimo spadku całego indeksu w stosunku do wczorajszego zamknięcia, to i tak znajduje się on blisko maksimów z ostatnich miesięcy. Przed rekordem z 12 stycznia, tak mocny WIG20 był dopiero 15 listopada zeszłego roku. Mówiąc wprost, obecne odczyty WIG20 nie powinny nikogo przesadnie martwić. Jest to raczej kontynuacja rozpoczętej parę dni temu korekty.

