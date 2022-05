Inwestorzy najostrożniejsi od lat. Na rynku kryptowalut odbicie od dna

Po tym jak dwa tygodnie temu saldo „byków” i „niedźwiedzi” w sondażu Amerykańskiego Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych (AAII) spadło do jednego z trzech najniższych poziomów od 1987 roku (niższe odczyty były tylko w marcu 2009 i październiku 1990) w tym tygodniu do znaczącego pogorszenia się nastrojów inwestorów indywidualnych odnoście perspektyw rynku akcji, doszło również w Polsce. W czwartkowym sondażu INI Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych optymistów odnośnie zachowania cen akcji w okresie następnych 6 miesięcy było jedynie 19,1 proc., natomiast pesymistów aż 56,6 proc. Saldo -37,5 pkt proc. – było 8. najniższym odczytem tego parametru w 11-letniej historii tego wskaźnika.

Z większym pesymizmem polskich inwestorów indywidualnych mieliśmy do czynienia wcześniej jedynie 7-krotnie od czerwca do grudnia 2018. Te 7 bardziej pesymistycznych niż w obecnym tygodniu odczytów w tym sondażu reprezentuje zaledwie 1,2 proc. czasu jego istnienia. Pierwszy z tych skrajnie niskich odczytów z 2018 roku – ten z 28 czerwca – pojawił się, gdy WIG miał wartość 55170 pkt. W ciągu następnych 20 miesięcy WIG spadł co najwyżej do poziomu 54027 pkt, a więc raptem o 2,1 proc., co wydaje się potwierdzać zasadność kontrariańskiej koncepcji kupowania w okresach skrajnej przewagi pesymistów. Niestety nagroda za podjęcie w 2018 roku ryzyka przeciwstawienia się „tłumowi” nie była zbyt okazała: po początku 2020 roku WIG wzrósł maksymalnie do poziomu 62010 pkt, a więc raptem o niecałe 15 proc.

Poprawa nastrojów na rynkach. Bitcoin mocno w górę

Jednak dziś rano ewidentnie nastroje się jednak poprawiały. Widać to było między innymi w zachowaniu kursu Bitcoina (+7 proc.), który najwyraźniej nieco się otrząsnął po katastrofie, do której doszło w ostatnich dniach na rynku Terra/LUNA (w ciągu mniej niż miesiąca spadek kursu z ok. 100 dolarów do zera). Kurs BTC powrócił do poziomu 30000 USD, ale na razie trudno to traktować inaczej niż ruch powrotny do przełamanego przedwczoraj poziomu wsparcia.

Odbicie także na giełdach w Azji

Wzrost cen akcji obserwowany był również dziś rano na rykach akcji. W Azji i Oceanii najsilniej – o +2,64 proc. – rósł dziś japoński Nikkei 225. W Europie mieliśmy w piątek do czynienia z raczej niespotykaną ostatnio sytuacją: najsilniej rosnącym indeksem był WIG-20 (ok. 9:30 +3,05 proc.). DAX zwyżkował o 0,62 proc., a CAC 40 o +0,68 proc. Po zaliczeniu w czwartek przez S&P 500 DJIA i Nasdaq Composite nowych przynajmniej rocznych minimów kontrakty na amerykańskie indeksy rosły dziś rano o +0,85-1,38 proc.

Po spadkach z ostatnich dni rentowności 10-letnich obligacji skarbowych krajów rozwiniętych dziś rano lekko rosły. Silnie wzrosły wczoraj ceny europejskich kontraktów na gaz ziemny (te w Wielkiej Brytanii aż o +25,63 proc.). Ceny kontraktów na ropę naftową rosły dziś o +0,84 proc. (WTI)-1,11 proc. (Brent). Po wczorajszym tąpnięciu do najniższego poziom od przełomu lat 2016/17 kurs EUR/USD stabilizował się dziś rano w okolicach 1,04 USD.

