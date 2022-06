Fuzja Orlenu z Lotosem staje się faktem. Znamy szczegóły przejęcia

PKN Orlen i Grupa Lotos podpisały plan połączenia, który zakłada przeniesienie całego majątku Lotosu do PKN Orlen w zamian za akcje płockiego koncernu, które trafią do akcjonariuszy Lotosu.

Za każdą posiadaną obecnie akcję Grupy Lotos jej udziałowcy otrzymają 1,075 akcji PKN Orlen. "Zgodnie z projektem planu połączenia, akcjonariuszom Grupy Lotos, w zamian za posiadane przez nich akcje Grupy Lotos, zostaną wydane w związku z połączeniem akcje połączeniowe w następującym stosunku: 1,075 (akcje PKN Orlen): 1 (akcje Grupy Lotos)" – czytamy w komunikacie.

Połowa udziałów w rękach Skarbu Państwa

W wyniku fuzji PKN Orlen i Grupy Lotos, udział Skarbu Państwa w połączonym koncernie wzrośnie do ok. 35 proc. Zakładając następnie połączenie z PGNiG, udział ten zwiększy się do ok. 50 proc., co oznacza, że kontrola nad nowo powstałym koncernem multienergetycznym zostanie dodatkowo wzmocniona, podkreślono.

PKN Orlen przekonuje, że przyjęta formuła połączenia jest najprostszym i najszybszym rozwiązaniem, możliwym do zastosowania w tej transakcji, które pozwoli na szybką i pełną integrację aktywów i poszczególnych segmentów biznesowych. Przyjęta struktura transakcji zapewni też lepszą płynność nowej grupy, co umożliwi skuteczną kontynuację dotychczasowych projektów oraz inwestowanie w kolejne perspektywiczne obszary działalności.

–Bezpieczeństwo energetyczne Polski i jego wpływ na rozwój gospodarczy traktujemy priorytetowo. Dlatego tworzymy silny, zintegrowany koncern, o zdywersyfikowanych przychodach, odporny na niezwykle dynamiczne zmiany w otoczeniu makroekonomicznym. Podobnie jak w przypadku wcześniejszych przejęć realizowanych przez Grupę Orlen, zamierzamy zwiększać wartość połączonej Grupy Lotos, wykorzystując mocne strony obydwu podmiotów. Pomoże nam w tym także współpraca z silnym partnerem, globalnym liderem branży petrochemicznej i największym producentem ropy naftowej na świecie. W efekcie przyczynimy się do modernizacji i dalszego rozwoju naszego biznesu, jednocześnie zwiększając jego odporność na coraz bardziej niestabilne otoczenie rynkowe oraz budując trwałą wartość dla akcjonariuszy, klientów indywidualnych i lokalnych społeczności – powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

– Podjęte dziś decyzje to kolejny ważny kamień milowy w procesie budowy koncernu multienergetycznego. Połączenie z PKN Orlen ma niebagatelne znaczenie w kontekście dalszego umacniania bezpieczeństwa energetycznego zarówno naszego kraju, jak i całego regionu. Razem jesteśmy w stanie stawić czoła wyzwaniom, jakie niesie za sobą transformacja energetyczna. Uzyskane synergie, dywersyfikacja działalności, ale także większe nakłady finansowe w obszarze B+R pozwolą nam utrzymać konkurencyjność przez kolejne dekady – mówi Zofia Paryła, prezes zarządu Grupy LOTOS.

Czytaj też:

Spięcie w studiu TVN24. „Niech się pan wyleczy!” Poszło o fuzję Orlenu z Lotosem