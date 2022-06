Tąpnięcie na rynku. Miedź najtańsza od ponad roku. To problem także dla Polski

W trakcie „covidowej” hossy rozpoczętej w marcu 2020 ceny miedzi wzrosły 2,5-krotnie osiągając najwyższy w historii poziom. Ta zwyżka zakończyła swą dynamiczną fazę w maju 2021. W marcu br. po rozpoczęciu przez Rosję ataku na Ukrainę cena miedzi ponownie ustanowiła rekord, ale tym razem to ożywienie było krótkotrwałe. Obecnie – po spadku o ponad 20 proc. – cena kontraktów na miedź na COMEX-ie znalazła się na najniższym poziomie od marca 2021 (dziś rano -3,8 proc.).

Na rynkach duże przeceny

Ceny kontraktów na metale szlachetne również dziś rano spadały (złoto -0,66 proc., srebro -2,52 proc., platyna -1,39 proc., pallad -0,95 proc.), ale pozostawały powyżej poziomów swoich minimów z ostatnich tygodni. Ponad 5 proc. taniały dziś rano kontrakty na ropę naftową, osiągając najniższy poziom od miesiąca. Taniały również zboża. Cena kontraktów na pszenicę na CBOT była dziś rano najniższa od 3 miesięcy.

Generalnie mocny był amerykański dolar. Osiągnął on dziś swe nowe przynajmniej roczne maksima względem kilku azjatyckich walut: izraelskiego szekla, indonezyjskiej rupii, koreańskiego wona, filipińskiego peso, tajlandzkiego bata oraz japońskiego jena. W przypadku tej ostatniej waluty osiągnięty dziś poziom był najwyższy od 1998 roku. Kurs EUR/USD spadał rano poniżej poziomu 1,05 proc. (-0,46 proc. ok. 9:30). W ślad za euro osłabiał się złoty (USD/PLN +0,73 proc., EUR/PLN +0,32 proc.).

Kryptowaluty pozostają chwiejne

Bitcoin, którego kurs względem dolara wrócić w ostatnich dniach powyżej poziomu 20000 USD, spadał dziś rano o ponad 3 proc.

Słabość surowców i siła dolara wspierała dziś obligacje skarbowe na świecie. Rentowności rządowych 10-latek generalnie spadały, ale oczywiście trzeba pamiętać, że jeszcze wczoraj rentowności 10-letnich obligacji skarbowych emitowanych przez rząd polski były najwyżej od kilkunastu lat (ponad 8 proc.).

Ceny akcji w USA korygowały wczoraj swój wcześniejszy spadek (S&P 500 +2,45 proc. we wtorek), ale ta poprawa koniunktury nie zrobiła wrażanie na giełdach azjatyckich. Główne indeksy wszystkich ważniejszych azjatyckich rynków akcji traciły dziś na wartości (Hang Seng, TAIEX i Kospi ponad 2 proc.). Najniżej od ponad roku były dziś TAIEX, Kospi oraz filipiński PSEi.

KGHM mocno traci na spadkach ceny miedzi

Tak samo było dziś rano w Europie (DAX -2,31 proc., CAC 40 -2,13 proc. ok. 9:40). Najniżej od ponad roku były dziś szwajcarski SMI oraz szwedzki OMX Stockholm. WIG-20 spadał dziś rano o 1,85 proc. Jedynym indeksem sektorowym GPW, który ok. 9:40 nie tracił, był WIG-Nieruchomości. Najsilniej – ok. 3,5 proc. – spadał WIG-Górnictwo, do czego przyczyniała się głównie prawie 4 proc. zniżka ceny akcji KGHM.

