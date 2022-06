Wakacyjne nastroje na rynkach. Oczy inwestorów zwrócone na Sintrę

Większe zmiany było widać na rynku długu. Rentowności obligacji skarbowych rosły po dynamicznych spadkach w ubiegłym tygodniu. Rentowność amerykańskich obligacji rządowych 2-letnich wzrosła o 6 pb do 3,12%, a papierów 10-letnich o 7 pb do 3,20%. Niemieckie 10-letnie papiery zyskiwały 11 pb i wzbiły się do poziomu 1,55 proc. Amerykańskie indeksy lekko traciły, choć dziś rano kontrakty ponownie rosną i z wykresu wynika, że buduje się kolejny impuls wzrostowy. Być może odbicie piątkowe będzie miało swoją kontynuację.

Dane z USA nie wstrząsnęły rynkiem

Wczorajsze dane makro ze Stanów Zjednoczonych nie wpłynęły na dolara jakoś znacznie, mimo że majowe zamówienia na dobra trwałego użytku zaskoczyły na plus. Rozczarował jednak indeks aktywności Dallas Fed, który spadł do poziomu -17,7 pkt. To najniższy odczyt od maja 2020 roku – kiedy mieliśmy szczytowy moment pandemii. EUR/USD zaatakował poziom 1,06, ale kurs utrzymał się powyżej tego pułapu jedynie przez chwilę. Technicy zauważą z pewnością przebiegającą średnioterminową linię trendu spadkowego, która być może powstrzymała kupujących euro. Nadal możliwym scenariuszem jest większe odbicie EUR/USD, które sugeruje budująca się formacja podwójnego dołka. Te dwa minima, o których mówię, zostały wyznaczone na nieprzypadkowym poziomie, a mianowicie w okolicy 1,0350 – czyli dołka z przełomu 2016 i 2017 roku.

Być może więcej na temat polityk monetarnych EBC, Fed-u czy BoE dowiemy się z panelu Powella, Lagarde i Bailey’a, który odbędzie się jutro z okazji Forum Bankowości Centralnej EBC w Sintrze. Wiele jednak już zostało powiedziane i bankierzy centralni musieliby mocno się wysilić, żeby zwiększyć zmienność na FX.

