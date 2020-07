Od dziś nowe stawki VAT. Wszystko co trzeba wiedzieć od 1 lipca

Od kiedy obowiązują nowe stawki VAT?

Nowe przepisy dotyczące VAT miały być stosowane od 1 kwietnia 2020 roku, ale ten termin przesunięto na 1 lipca 2020 roku. Wcześniej obniżone stawki VAT zaczęły obowiązywać 1 listopada 2019 roku – dla e-booków i prasy elektronicznej.

Nowe stawki VAT. Za co zapłacimy wyższy podatek od towarów i usług (VAT)?

Od 1 lipca wyższą stawkę VAT zapłacimy za lód (ten do celów spożywczych i ten do celów chłodniczych), drewno opałowe, czasopisma specjalistyczne (nie wszystkie) czy przyprawy (nieprzetworzone, w tym kurkuma, kmin, szafran). Zdrożeją także owoce morza. Krewetki, ostrygi, homary, kalmary będą droższe zarówno w sklepach, jak i w restauracjach specjalizujących się w owocach morza. VAT na lód wzrósł z 8 do 23 proc. Z kolei VAT na przyprawy wzrósł nieznacznie, bo z 5 na 8 proc.

Nowe stawki podatku od towarów i usług. Co stanieje po 1 lipca 2020 roku?

Nowa matryca stawek VAT zawiera także obniżki stawek. Przykładowo VAT zmniejsza się 1 lipca na żywność dla niemowląt i małych dzieci, smoczki, foteliki i pieluszki, artykuły higieniczne, owoce cytrusowe, owoce tropikalne, wyroby piekarskie (niektóre), wyroby cukiernicze (niektóre), orzechy (niektóre, np. migdały i pistacje). Można oczekiwać, że spadną też ceny przypraw przetworzonych (pieprzu, tymianku i innych) oraz musztardy.

Czego dotyczy rozporządzenie Ministerstwa Finansów w sprawie VAT?

Projekt rozporządzenia ministra finansów zmienia rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę VAT i zmienia warunki stosowania obniżonych stawek.

Dlaczego tabele ze stawkami VAT przeniesiono do ustawy?

Tabele z wykazem towarów i usług opodatkowanych stawkami preferencyjnymi VAT w wysokości 5 proc. i 8 proc. zostały przeniesione z rozporządzenia do poprawionej ustawy o VAT. Wymusiła to ostatnia nowelizacja ustawy o VAT oraz zmiana w załącznikach nr 3 i 10 do niej.

Nowe stawki VAT. Jakie jest uzasadnienie zmian?

„Celem tego projektu jest dostosowanie przepisów rozporządzenia ministra finansów z 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2020 poz. 527, 715 i 736) do nowej matrycy stawek VAT” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Co by się stało, gdyby nie rozporządzenie?

Gdyby nie korekta, to od 1 lipca 2020 r. niektóre przepisy rozporządzenia dublowałyby się z przepisami ustawy o VAT. Nowelizacja rozporządzenia i uchylenie jego zbędnych przepisów była konieczna z prawnego punktu widzenia.

Kiedy weszło w życie rozporządzenie ministra finansów?

Rozporządzenie weszło w życie 1 lipca 2020 roku.

Jakie nieprawidłowości w VAT zlikwidowano 1 lipca?

Przy okazji zmiany matrycy VAT rząd skorygował wiele absurdalnych zapisów. Przykładowo musztarda i sos musztardowy miały radykalnie inne stawki (5 i 23 proc.). To samo dotyczyło pączków, na które – w zależności od składu i daty ważności – były 3 różne stawki oraz chociażby chipsów, na które VAT był inny w zależności od ich składu (ziemniaki/kukurydza).