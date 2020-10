10-krotnie wyższa akcyza na sprowadzane samochody? Jest stanowisko Ministerstwa Finansów

– Rozważamy powrót do regulacji, która była opracowana w ubiegłej kadencji, która podnosi akcyzę na samochody używane – zapowiadała Jadwiga Emilewicz, wówczas wicepremier i minister rozwoju. Jeszcze jako szefowa resortu przypomniała, że nasz system akcyzowy jest dość archaiczny i działa w ten sposób, że „wzmożoną opłatę płacą ci, którzy mają samochód w lepszym standardzie ekologicznym”.

Jaką mamy akcyzę na auta sprowadzane?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wysokość podatku akcyzowego w Polsce zależy od pojemności silnika importowanego pojazdu. Dla silników do 2000 cm3 podatek wynosi 3,1 proc. wartości samochodu, a powyżej 2000 cm3 – 18,6 proc. wartości pojazdu. Założenie jest takie, że auta z silnikami powyżej dwóch litrów spalają znacznie więcej paliwa i tym samym stanowią większe zagrożenie dla środowiska, choć odnosi się to tylko do silników spalinowych, a cierpią np. właściciele hybryd. Uzależnienie kwoty akcyzy od ceny pojazdu powoduje z kolei, że bardziej dotyka ona osoby, które kupują droższe, a więc z dużym prawdopodobieństwem – nowsze i bardziej ekologiczne samochody.

Zaporowy podatek nie zostanie wprowadzony

– Chcielibyśmy stosunkowo szybko opracować regulację akcyzową, która sprawi, że samochodów używanych po prostu nie będzie się opłacało do Polski sprowadzać – zapowiadała wicepremier. Mówiła, zaledwie kilka tygodni temu, że trwają rozmowy z Ministerstwem Finansów i Ministerstwem Klimatu dotyczące „konieczności normalizacji rynku”.

Tymczasem resort finansów ustosunkował się do tych propozycji, już po wyeliminowaniu Jadwigi Emilewicz z rządu. „W MF nie pracujemy nad podwyżką stawek podatku akcyzowego dla samochodów, ale mamy projekt, który ma eliminować oszustwa w tej branży, a także projekty informatyczne ułatwiające obsługę akcyzy” – poinformowało biuro prasowe ministerstwa.