Ile wynosi podatek od wynajmu i kto go musi płacić?

O podatku od wynajmu pisze obszernie Gazeta.pl. Portal przypomina, że wynajmowanie nieruchomości podlega opodatkowaniu i jest jedną z popularniejszych form lokowania kapitału.

Dwa sposoby rozliczenia podatku, do wyboru

Według prawa podatek od wynajmu osoby fizyczne rozliczają na dwa sposoby. Mogą go płacić na zasadach ogólnych lub ryczałtem.

Jeśli płacą na zasadach ogólnych, to płacą:

17 proc. do kwoty niższej lub równej 85 528 zł;



32 proc. od nadwyżki powyżej kwoty 85 528 zł.



Od przychodu można odejmować koszty (remonty, amortyzacja). Można skorzystać z kwoty wolnej od podatku. Jeśli wynajem to jedyne źródło dochodu, to do kwoty 8 tys. zł podatek wynosi 0 zł.

Osoby fizyczne, które decydują się na podatek zryczałtowany płacą:

8,5 proc. do kwoty przychodów z najmu 100 tys. zł;



12,5 proc. gdy przychody z najmu przekraczają 100 tys. zł.



Różne formy rozliczenia rocznego

Ryczałt jest prostszą formą, ponieważ nie trzeba wyliczać zaliczek każdego miesiąca, można rozliczać się kwartalnie. W przypadku ryczałtu opodatkowany jest dochód, a nie przychód, więc nie można odejmować kosztów.

Podatek od wynajmu płaci się na mikrorachunek podatkowy, czyli specjalny numer konta przeznaczony do opłacania PIT, CIT i VAT.

Osoby rozliczające się na zasadach ogólnych rozliczają podatek na PIT-36, a ryczałtem na PIT-28.

