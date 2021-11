Podwyżki akcyzy według wzorców ustawy z okresu stanu wojennego? Analitycy apelują do posłów, by przemyśleli swój pomysł

29 października Sejm przyjął nowelizację przepisów dotyczących akcyzy na alkohole i papierosy. W jej myśl, od nowego roku wzrosnąć ma wysokość akcyzy na alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane (z wyłączeniem cydru, perry i wyrobów pośrednich). W 2022 roku stawka daniny wzrośnie o 10 proc., a w każdym kolejnym do 2027 roku – o 5 proc. Harmonogram podwyżek przewiduje także coroczny wzrost akcyzy na papierosy, tytoń do palenia oraz wyroby nowatorskie (tzw. podgrzewacze tytoniu) – o 10 proc.

Uzasadnienie? Zdrowie Polaków. Ministerstwo Finansów przywołuje wyniki badań Światowej Organizacji Zdrowia, z których wynika, żetytoń oraz alkohol to główne czynniki ryzyka dla zdrowia Europejczyków. Palenie tytoniu zabija ponad 8 mln ludzi rocznie, z czego aż 1,2 mln to tzw. bierni palacze, a uzależnienie od tytoniu pociąga za sobą ogromne koszty ekonomiczne szacowane na 1,4 bln dolarów, czyli ok. 1,8 proc. światowego PKB. Spożywanie alkoholu ma się przyczyniać do powstania 5,1 proc. chorób w naszym kraju. Według wyliczeń Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, koszty społeczno-ekonomiczne związane ze spożywaniem alkoholu w Polsce to w sumie 30,9 mld zł rocznie.

Jak może się zmienić akcyza na alkohol

Ustawa ozmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw przewiduje, że stawki akcyzy na wyroby alkoholowe (z wyłączeniem cydru i perry o mocy do 5%) w latach 2022-2027 co roku by wzrastały, wg następujących założeń:

1) alkohol etylowy:

a)2022 r. podwyżka z 6275,00 zł/hl 100% vol. do kwoty 6903,00 zł/hl 100% vol.,

b)2023 r. podwyżka z 6903,00 zł/hl 100% vol. do kwoty 7248,00 zł/hl 100% vol.,

c)2024 r. podwyżka z 7248,00 zł/hl 100% vol. do kwoty 7610,00 zł/hl 100% vol.,

d)2025 r. podwyżka z 7610,00 zł/hl 100% vol. do kwoty 7991,00 zł/hl 100% vol.,

e)2026 r. podwyżka z 7991,00 zł/hl 100% vol. do kwoty 8391,00 zł/hl 100% vol.,

f)2027 r. podwyżka z 8391,00 zł/hl 100% vol. do kwoty 8811,00 zł/hl 100% vol.;

2) piwo:

a)2022 r. podwyżka z 8,57 zł/hl st. Plato do kwoty 9,43 zł/ hl st. Plato,

b)2023 r. podwyżka z 9,43 zł/hl st. Plato do kwoty 9,90 zł/ hl st. Plato,

c)2024 r. podwyżka z 9,90 zł/hl st. Plato do kwoty 10,40 zł/ hl st.Plato,

d)2025 r. podwyżka z 10,40 zł/hl st. Plato do kwoty 10,92 zł/ hl st. Plato,

e)2026 r. podwyżka z 10,92 zł/hl st. Plato do kwoty 11,47 zł/ hl st. Plato,

f)2027 r. podwyżka z 11,47 zł/hl st. Plato do kwoty 12,04 zł/ hl st. Plato;

3) wyroby winiarskie, w tym:

a)wino i napoje fermentowane:

-2022 r. podwyżka z 174,00 zł/hl do kwoty 191,00 zł/hl,

-2023 r. podwyżka z 191,00 zł/hl do kwoty 201,00 zł/hl,

-2024 r. podwyżka z 201,00 zł/hl do kwoty 211,00 zł/hl,

-2025 r. podwyżka z 211,00 zł/hl do kwoty 222,00 zł/hl,

-2026 r. podwyżka z 222,00 zł/hl do kwoty 233,00 zł/hl,

-2027 r. podwyżka z 233,00 zł/hl do kwoty 245,00 zł/hl,

Senat przeciwny zmianom, ustawa wraca do Sejmu

Senat w piątkowym głosowaniu opowiedział się za odrzuceniem ustawy podnoszącej akcyzę na alkohol i wyroby tytoniowe. Przekonały go do tego głosy krytyczne, które popłynęły m.in. z Federacji Przedsiębiorców Polskich. Organizacja ta uważa, że koniecznie trzeba zmodyfikować założenia projektowanej nowelizacji ustawy akcyzowej. Wzrost stawki kwotowej zarówno na zwykłe papierosy, jak i tytoń podgrzewania powinien być równy i wynosić 10 proc. Zdaniem organizacji, podwyżki należy wprowadzić dla wszystkich wyrobów tytoniowych w tym samym czasie, tj. od 1 stycznia 2022 r.

Autorzy nowelizacji w bardzo nierówny sposób potraktowali różne grupy wyrobów tytoniowych. Chcą, by od 1 stycznia 2022 r. akcyza kwotowa na tytoń do podgrzewania wzrosła aż o 100 proc., podczas gdy akcyza kwotowa na zwykłe papierosy ma rosnąć o 10 proc. i to dopiero od 2023 r. Żadne podwyżki akcyzy nie objęły natomiast cygar i płynów do papierosów elektronicznych, a saszetki z nikotyną natomiast w ogóle nie zostały akcyzą objęte.

– Trudno zrozumieć motywy stojące za tak zróżnicowanym traktowaniem różnych grup produktowych przez projektodawcę, który koncentruje planowane podwyżki na tylko jednej z nich. Dziwi to tym bardziej, iż coraz liczniejsze badania naukowe wskazują na obniżoną szkodliwość korzystania tytoniu do podgrzewania w porównaniu do palenia tradycyjnych papierosów – co potwierdzają decyzje i oświadczenia instytucji publicznych m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Holandii, Japonii, czy Nowej Zelandii – powiedział w rozmowie z serwisem prawo.pl Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich, wiceprezes Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej CALPE.

Instytut Staszica pisze o inspiracji prawem stanu wojennego

Również analitycy Instytutu Staszica nie rozumieją powodów, dla których ustawodawca chce różnicować opodatkowanie różnych typów alkoholi.

„Pozornie stawki wzrastają dla piwa i napojów spirytusowych o tyle samo: w 2022 roku o 10 proc., a w każdym następnym – o 5 proc. Jednak, licząc szacunkowo, w ciągu tych pięciu lat cena butelki wódki wzrośnie o ponad 6 zł (łącznie z VAT), a piwa – o 26 groszy. Mamy zatem do czynienia z utrzymaniem preferencji ceny jednostkowej piwa wobec mocnych alkoholi. Jakie jest dla tego uzasadnienie społeczne? Żadne! Trudno poważnie utrzymywać, że spożycie dwóch piw jest czymś „szlachetniejszym” lub potencjalnie mniej szkodliwym od spożycia trzech kieliszków wódki” – czytamy w analizie Instytutu Staszica.

Autorzy badania zauważają, że uzależnienie opodatkowania od tego, czy mówimy o alkoholach „mocnych” czy piwie, to nawiązanie do rozumowania, które przyświecało 40 lat temu ekipie Wojciecha Jaruzelskiego. To nie żart: właśnie w pochodzącej z okresu stanu wojennego ustawie owychowaniu w trzeźwości dokonano podziału na alkohol bardziej i mniej szkodliwy. Ten pierwszy miał być opodatkowany bardziej dolegliwie, by w ten sposób zniechęcić do sięgania m.in. po wódkę.

Podwyżki nie zmniejszą spożycia alkoholu, a jedynie proporcje, ostrzegają analitycy

Analitycy Instytutu Staszica są zdania, że czas najwyższy odejść od preferencji przewidzianych dla piwa, bo to alkohol jak każdy inny i jeśli będzie ono wyraźnie tańsze od innych rodzajów alkoholu, to klienci po prostu się na nie przerzucą. „Proponowane podwyżki nie tyle zmniejszą spożycie alkoholu, co po prostu zwiększą udział piwa w rynku” – czytamy w raporcie. O skutku zdrowotnym nie będzie więc mowy.

Pozorny skutek zdrowotny to jedno. Nie mniej istotna jest ochrona producentów wyrobów spirytusowych, którzy, jak podkreślają analitycy Instytutu, są ważnym partnerem dla rolnictwa. Rocznie polskie gorzelnie przerabiają ok. 50 tys. ton ziemniaków i ok. 750 tys. ton zboża. Z 224 mln litrów wódki, która jest produkowana w ciągu roku, na eksport trafia niemal 50 mln litrów. „Krocząca akcyza” nie pozostanie bez wpływu na polskie rolnictwo.

„Należy dobrze wyważyć proporcje między wpływami budżetowymi a interesem społecznym i gospodarczym. Ustawy nowelizacyjnej nie należy przyjmować pod presją czasu, a jej odrzucenie może dać szansę na przygotowanie innych, lepszych i bardziej sprawiedliwych rozwiązań” – piszą analitycy.

Dzięki decyzji Senatu o odrzuceniu nowelizacji Sejm dostał czas, by pochylić się nad tego rodzaju uwagami. Jeśli posłowie uznają, że nie są one zasadne, za kilka miesięcy więcej zapłacimy za wszystkie rodzaje alkoholu.

