Uproszczenia w podatkach. Firmy mają zyskać mniej obowiązków

W planach ostatniego przedwakacyjnego posiedzenia Sejmu znalazły się dwa rządowe projektu projekty dotycząc kwestii podatkowych. Pierwszy z nich to projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz ustawy – Ordynacja podatkowa, natomiast drugi to projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Likwidacja obowiązku publikacji strategii podatkowej

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczy likwidacji obowiązku sporządzania i publikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej przez największych podatników CIT – czytamy na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Nowe przepisy realizują działania deregulacyjne rządu. Sejm przyjął ten projekt podczas środowego posiedzenia.

– To dobry kierunek zmian. Obowiązek publikacji strategii podatkowej od początku budził kontrowersje – dla wielu firm był kosztowną formalnością, często niewnoszącą realnej wartości ani dla administracji, ani dla otoczenia biznesowego – zauważa w rozmowie z „Wprost” Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy inFakt.

Jak podkreśla, zniesienie tego obowiązku to realne odciążenie dla kilku tysięcy największych podatników, które pozwoli skupić się na faktycznych obowiązkach sprawozdawczych.

– Nie oznacza to odejścia od przejrzystości, ale raczej rezygnację z narzędzia, które w praktyce było nieefektywne. Transparentność fiskalna powinna być budowana innymi metodami – prostszymi, bardziej zrozumiałymi i lepiej dostosowanymi do specyfiki biznesu – stwierdza.

Złagodzenia kar za przestępstwa skarbowe

Rządowy projekt ustawy (druk nr 1313) o zmianie ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz ustawy – Ordynacja podatkowa dotyczy uproszczenia administracyjnych obowiązków podatkowych oraz złagodzenia kar za przestępstwa skarbowe, które nie powodują bezpośrednich strat w podatkach. Nowe przepisy również realizują działania deregulacyjne rządu.

W opinii eksperta projektowane zmiany w Kodeksie karnym skarbowym to krok w dobrym kierunku.

– Obniżenie maksymalnych kar grzywny za przewinienia o charakterze formalnym – takie jak nieterminowe złożenie informacji czy drobne błędy w dokumentach – to nie tylko ulga dla przedsiębiorców, ale również wyraz racjonalizacji prawa karnego skarbowego – uważa Piotr Juszczyk.

Jego zdaniem sankcje powinny być proporcjonalne do społecznej szkodliwości czynu, a nie stanowić narzędzia represji wobec osób, które nie miały złej woli, a popełniły jedynie błąd.

– Pozytywnie oceniam także likwidację obowiązku zgłaszania do urzędów osób odpowiedzialnych za pobór i wpłatę podatków. To niewielka, ale realna redukcja biurokracji i liczby dokumentów przesyłanych do administracji skarbowej – stwierdza.

