Bundestag uchwala ulgi dla firm. Inwestycyjny „dopalacz” ma zwiększyć inwestycje i ożywić gospodarkę

„Niemiecki Bundestag przyjął pakiet odciążeń podatkowych dla przedsiębiorstw. Cel to pobudzenie inwestycji i wzrostu gospodarczego” – informuje dziennik „Deutsche Welle” („DW”).

Niemiecki Bundestag przyjął w czwartek, 26 czerwca, pakiet ulg podatkowych dla firm. Przewiduje on m.in. dodatkowe odpisy na inwestycje, zakup aut elektrycznych oraz większe wsparcie dla działalności badawczo-rozwojowej. W dłuższej perspektywie planowane są także obniżki podatków. Celem zmian jest pobudzenie inwestycji i ożywienie niemieckiej gospodarki, która zmaga się z ryzykiem recesji.

– To jest właśnie to, co rząd postawił sobie za cel: siła gospodarcza, wzrost, zabezpieczenie miejsc pracy stoją na pierwszym miejscu – powiedział, cytowany przez „DW”, minister finansów Lars Klingbeil podczas debaty w Bundestagu. Jego zdaniem przyjęcie pakietu, nazywanego przez media „boosterem” (albo „dopalaczem”) inwestycyjnym, to jasny sygnał, że Niemcy wkrótce powrócą na ścieżkę wzrostu gospodarczego.

Bundestag uchwalił pakiet obniżający podatki firm o prawie 48 mld euro

Szacuje się, że pakiet obniży obciążenia podatkowe przedsiębiorstw o niemal 48 mld euro w latach 2025–2029. Taka kwota oznacza spadek wpływów podatkowych do budżetu federalnego, krajów związkowych i gmin. Niemiecki rząd zadeklarował jednak, że gminy zostaną zrekompensowane poprzez zwiększony udział w podatku VAT. Kraje związkowe otrzymają dodatkowo 8 mld euro na inwestycje w edukację, ośrodki opieki dziennej, badania naukowe oraz remonty szpitali.

„Dzięki pakietowi podatkowemu firmy otrzymają możliwość tzw. superodpisów od inwestycji w wysokości 30 proc. przez trzy lata. Przekłada się to na znacznie niższy podatek, ponieważ zysk podlegający opodatkowaniu jest zmniejszony” – pisze „DW”.

Serwis wskazuje, że dzięki temu firmy będą mieć do dyspozycji więcej pieniędzy na kolejne inwestycje. Ponadto planowane jest również stopniowe obniżenie podatku dochodowego od osób prawnych o jeden punkt procentowy rocznie przez pięć lat, począwszy od 2028 roku. W efekcie stawka podatku ma zostać obniżona z obecnych 15 proc. do 10 proc. w 2032 roku. Zakup firmowego samochodu elektrycznego stanie się bardziej korzystny podatkowo – górny limit wartości pojazdu wzrośnie z 75 tys. do 100 tys. euro, a w pierwszym roku od zakupu możliwy będzie odpis w wysokości 75 proc. jego wartości.

Bundestag zatwierdza ustawę, Bundesrat zadecyduje w lipcu

Jak informuje „DW”, ustawa została przyjęta głosami posłów koalicji rządzącej – chadecji CDU/CSU oraz socjaldemokratów z SPD. Prawicowo-populistyczna partia AfD wstrzymała się od głosu, natomiast Zieloni i Lewica byli przeciwni. Kolejny etap to głosowanie w Bundesracie, które zaplanowano na 11 lipca. Ten organ, reprezentujący niemieckie kraje związkowe, najprawdopodobniej poprze pakiet, gdyż rząd zobowiązał się do rekompensowania utraconych wpływów podatkowych krajom związkowym oraz samorządom lokalnym.

