Ostatni raz na starych zasadach. Można rozliczyć podatki za 2021 rok

Od dzisiaj można rozliczyć podatek dochodowy za zeszły rok. Na szczęście minęły już czasy, gdy trzeba zliczać wszystkie dane z kalkulatorem w ręku, co było uciążliwe przede wszystkim dla osób, które otrzymują wynagrodzenie z różnych źródeł. W usłudze Twój e-PIT czekają przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową (KAS) rozliczenia roczne za 2021 r. Trzeba tylko sprawdzić ich poprawność i jednym kliknięciem można złożyć zeznanie podatkowe.

Twój e-PIT, czyli rozliczenie przez internet

Z automatycznego rozliczenia mogą skorzystać podatnicy, którzy składają formularze PIT-37, PIT-38, PIT-28 i PIT-36. W usłudze będzie też dostępne oświadczenie o przekazaniu 1 proc. podatku organizacji pożytku publicznego, czyli PIT-OP.

– Twój e-PIT to jedna z najpopularniejszych e-usług polskiej administracji, w tym administracji skarbowej. Z roku na rok cieszy się ona coraz większą popularnością i bije rekordy. Potwierdza to słuszność obranego przez nas kierunku działania, czyli większej otwartości na potrzeby klientów i oferowania nowoczesnych usług, dzięki którym coraz więcej spraw podatkowych można załatwić nie wychodząc z domu –powiedziała szef KAS Magdalena Rzeczkowska.

Dodała, że w 2020 r. blisko połowa z 18,3 mln elektronicznych deklaracji została złożona przez Twój e-PIT. W 2021 r. elektronicznie zostało złożonych 19,6 mln PIT-ów, z czego ponad połowa tj. 10 mln PIT-ów przez usługę Twój e-PIT, w tym 4,3 mln to automatycznie zaakceptowane zeznania PIT-37 i PIT-38

Czas na rozliczenie PIT za 2021 rok mija 2 maja

Do 2 maja 2022 r. (30 kwietnia to sobota) podatnicy mogą zweryfikować i zmodyfikować lub zatwierdzić swoje rozliczenia w usłudze Twój e-PIT. Potem KAS automatycznie zaakceptuje zeznania PIT-37 i PIT-38, które przygotowała na podstawie podsiadanych danych. Dzięki temu PIT będzie złożony w terminie nawet jeżeli podatnik nie podejmie żadnych działań.

Zeznanie PIT-28 za 2021 r. można składać w usłudze Twój e-PIT do 28 lutego 2022 r. Zeznanie PIT-36 za ubiegły rok do 2 maja 2022 r. Zeznania te nie zostaną automatycznie zaakceptowane 2 maja, ponieważ w zdecydowanej większości wymagają one uzupełnienia ze strony podatnika.

Po 2 maja podatnik będzie miał podgląd do swojego zeznania i będzie mógł pobrać Urzędowe Potwierdzenie Odbioru tzw. UPO. Będzie mógł też złożyć korektę w ramach usługi.

Płatność podatku na mikrorachunek

W usłudze Twój e-PIT podatnicy, którym z rozliczenia PIT wyniknie podatek do zapłaty, będą mieli wskazany swój mikrorachunek podatkowy, tak by wygodnie dokonać płatności online.

W przypadku, gdy zeznanie z którego wynika podatek do zapłaty zostanie zaakceptowane automatycznie, urząd skarbowy w terminie miesiąca od dnia upływu terminu płatności tego podatku, wyśle podatnikowi informację o kwocie podatku do zapłaty.

Czytaj też:

Absurdy Polskiego Ładu. Klasa średnia nie zyskuje nic, bogaci mogą się załapać na małą obniżkę