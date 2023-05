Tylko do dziś można rozliczyć PIT. Tymczasem w systemie...wielka awaria

To ostatnie godziny, by złożyć rozliczenie PIT za 2022 rok. O tym, co grozi za niezłożenie deklaracji do północy, piszemy w tym artykule.

Można się zalogować, ale z wysyłką PIT jest problem

Na ostatniej prostej nie obywa się jednak bez problemów i usterek. Napisała do nas czytelniczka, która ma problem ze złożeniem PIT 36. „Okazało się, że do rozliczenia wkradł się błąd. Nie umiałam poprawnie wykonać rozliczenia, więc zadzwoniłam na infolinię i wypełniałam zeznanie razem z konsultantką. Wypełniłam i chciałam wysłać deklarację, ale to się nie udało. Przez jakiś czas system przetwarzał polecenie, po czym pojawiła się informacja o błędzie”.

Nasza czytelniczka zobaczyła komunikat o problemie, ale nie było tam napisane, czego dotyczył błąd. „Konsultantka ustaliła, że nie tylko ja mam problem, że inne osoby także zgłaszają problemy z e-deklaracją. Ministerstwo Finansów już o tym wie i usuwa usterkę”.

Konsultantka poradziła też czytelniczce zgłoszenie na adres info.e-deklaracje@mf.gov.pl.

W jaki sposób rozliczyć PIT 2022?

Istnieją różne sposoby na złożenie zeznania podatkowego. Najczęściej dokument przekazywany jest osobiście do urzędu skarbowego. Popularne staje się również składanie zeznań przez Internet. Możemy je rozliczyć przez platformę Twój e-PIT, dostępną na stronie podatki.gov.pl.

W elektronicznym urzędzie czekają na nas gotowe formularze PIT 37 i PIT 38. Jedynym naszym zadaniem jest zalogowanie się do systemu, sprawdzenie poprawności danych i zatwierdzenie dokumentu.

