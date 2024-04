Niedopłata podatku. Na jaki rachunek zapłacić?

Podatek należy zapłacić na indywidualny rachunek podatkowy, tzw. mikrorachunek podatkowy. To rodzaj subkonta, który na stałe jest przyporządkowany do podatnika. Nie zmienia się on nawet w sytuacji zmiany adresu, kiedy podatnik zaczyna podlegać pod inny urząd skarbowy.

Raz nadany numer rachunku można zapisać, ale zgubienie karteczki nie oznacza kłopotów. Numeru rachunku nie trzeba jednak znać na pamięć ani zapisywać, bo w każdej chwili można go odtworzyć. Wystarczy wejść do Generatora mikrorachunku podatkowego na podatki.gov.pl. System prosi o wpisanie PESEL lub NIP i na tej podstawie od razu podaje numer mikrorachunku. Nie trzeba się nigdzie uwierzytelniać, korzystać z profilu zaufanego, smsów weryfikacyjnych. Swoją drogą, nazwa jest myląca, bo wskazuje na generowanie, czyli tworzenie numeru rachunku, a wyjaśniliśmy już, że numer jest przypisany na stałe. Ujawniony numer składa się z 26 znaków i zawiera: liczbę kontrolną,

numer rozliczeniowy jednostki organizacyjnej banku,

identyfikator podatkowy. Podatek można zapłacić przez Twój e-PIT Podatnicy rozliczający się za pomocą systemu Twój e-PIT od razu poznają wysokość należnego podatku i numer rachunku do wpłaty. Aby uregulować należność, wybierają opcję „zapłać podatek”, która jest zaszyta w systemie – a po kliknięciu ikonki swojego banku loguje się do bankowości elektronicznej i robi wszystko tak, jak przy każdym innym przelewie. Gdyby zdarzyło się, że banku, z usług którego korzysta podatnik, nie ma na liście, konieczne jest zalogowanie się do bankowości elektronicznej przez osobną kartę w przeglądarce i wpisanie numeru mikrorachunku. Brak płatności podatku w terminie skutkuje powstaniem zaległości podatkowej. W takiej sytuacji do należności głównej trzeba doliczyć odsetki za zwłokę, które samodzielnie należy wyliczyć na dostępnych w internecie kalkulatorach Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych od wynosi aktualnie 14,5 proc. w stosunku rocznym. Czytaj też:

