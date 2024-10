Związkowcy skarżą się na szefa KAS. „Dziś sytuacja jest tragiczna”

Członkowie Związkowej Alternatywy w Krajowej Administracji Skarbowej nie aprobują działań szefa KAS Marcina Łobody. Agata Jagodzińska, przewodnicząca Związkowej Alternatywy w strukturach KAS złożyła skargę do premiera Donalda Tuska, w której napisała, że działania Łobody mogą skutkować zapaścią finansów publicznych.

Do związku w samym tylko KAS należy 5,9 tys. członków.

"Potrzebne są natychmiastowe zmiany w zarządzaniu Krajową Administracją Skarbową"

Treść listu – w formie skanu – zamieściła na platformie X. „Posłuchajcie nas, my znamy się na swojej pracy. Potrzebne są natychmiastowe zmiany w zarządzaniu Krajową Administracją Skarbową" – napisała Agata Jagodzińska.

W piśmie czytamy, że skarga podyktowana jest „głębokim zaniepokojeniem spowodowanym obecną sytuacją w Krajowej Administracji Skarbowej oraz w troską o dobro budżetu państwa”.

Dalej następuje wyliczenie błędów Marcina Łobody.

"Podejmowane przez Szefa KAS decyzje, w naszej ocenie, przyczyniają się do spadku dyscypliny podatkowej, znacznego zwiększenia przestępczości podatkowej, a co za tym idzie spadku dochodów podatkowych i pogłębiania się deficytu budżetowego. Według danych ministerstwa finansów, dostępnych przy projekcie ustawy budżetowej na 2025 r., do wykonania planu dochodów na 2024 rok zabraknie około 28 mld zł dochodów podatkowych" – zwraca uwagę Związkowa Alternatywa.

Spada pobór podatków

Jak wyliczają związkowcy, dochody z podatku VAT będą niższe o blisko 17 mld zł (zamiast zakładanych 316 mld zł, wyniosą zdaniem resortu ok. 299 mld zł), dochody z podatku CIT będą niższe o blisko 9 mld zł (miały wynieść ponad 70 mld zł, wyniosą niewiele ponad 61 mld zł), a dochody z podatku PIT będą o 3 mld zł niższe niż planowane (miały wynieść ponad 109 mld zł, wyniosą niewiele ponad 106 mld zł).

"W podatku PIT w roku 2023 zrealizowano ogromne zwroty nadpłat za rok 2022 (skutek tzw. Polskiego Ładu), co obniżyło wpływy z tego podatku, a dalszy duży wzrost wynagrodzeń w tym roku powoduje, że więcej podatników wchodzi w próg 32 proc”. – oceniają związkowcy.

Nieudolność, która skutkuje „wzrostem przestępczości podatkowej” to nie jedyny zarzut wobec szefa KAS. Związkowcy uważają też, że nie prowadzi on żadnego dialogu ze związkami zawodowymi, „a co gorsza, dopuszcza się działań naruszających nasze prawa związkowe i utrudnia nam działanie, nie odpisuje na pisma, wiadomości e-mail, nie reaguje na próbę kontaktu”. Agata Jagodzińska zapewniła, że Związkowa Alternatywa sygnalizowała wątpliwości co do działania KAS, pisała pisma i maile, jednak ze strony kierownictwa Administracji nie było chęci spotkania. „Dziś już sytuacja jest tragiczna" – uważają autorzy listu do premiera Tuska.

