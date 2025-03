Te dochody są zwolnione z podatku. Sprawdź, czy nie oddajesz fiskusowi za dużo

Sezon rozliczeń podatkowych w pełni, a wielu z nas zastanawia się, co wpisać w zeznaniu, aby nie tylko uniknąć problemów, ale też maksymalnie wykorzystać dostępne ulgi.

– Nie wszystko musi znaleźć się w zeznaniu podatkowym. Znajomość przepisów pozwala nie tylko uniknąć błędów, ale i legalnie zaoszczędzić. Warto sprawdzić, czy przysługują nam ulgi i zwroty, bo to pieniądze, które mogą zostać w naszej kieszeni – zauważa w rozmowie z „Wprost” Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy inFakt.

Rozliczenie PIT 2024 – darowizny

Darowizny (prezenty) otrzymane od najbliższej rodziny, takich jak rodzice, dziadkowie czy rodzeństwo, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym nie trzeba ich wykazywać w rocznym rozliczeniu podatkowym. Warto jednak pamiętać, że podlegają one podatkowi od spadków i darowizn, choć w wielu przypadkach mogą korzystać ze zwolnienia z tego obowiązku.

Rozliczenie PIT 2024 a sprzedaż nieruchomości

Środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości (lub jej części), spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego, a także prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej nie trzeba wykazywać w zeznaniu rocznym, o ile od momentu ich nabycia lub wybudowania minęło co najmniej 5 lat. Okres ten liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. W takim przypadku przychód ze sprzedaży nie jest uznawany za źródło dochodu i nie podlega opodatkowaniu.

Czytaj też:

Polska gospodarka przyspiesza. Są nowe dane GUS

Rozliczenie PIT 2024 – zyski ze sprzedaży rzeczy używanych

– Podobnie wygląda sytuacja z okazjonalną sprzedażą rzeczy używanych. Jeśli przewietrzyliśmy swoją szafę i sprzedaliśmy ubrania, meble czy elektronikę, które posiadaliśmy co najmniej pół roku, nie musimy tego zgłaszać do urzędu skarbowego. Co istotne, ta zasada dotyczy również samochodów – jeśli auto było naszą własnością przez minimum sześć miesięcy, po miesiącu od zakupu, jego sprzedaż nie podlega opodatkowaniu – tłumaczy Piotr Juszczyk.

Czytaj też:

Wielki powrót do centów handlowych? Wyniki nie pozostawią wątpliwościCzytaj też:

Przedsiębiorcy oszukani. Przepisy nie wejdą na czas w życie