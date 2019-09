Nowe połączenie lotnicze do USA? LOT czeka na wprowadzenie ruchu bezwizowego

Podczas Kongresu Rynku Lotniczego w Warszawie prezes PLL LOT poinformował, że spółka planuje uruchomienie nowego połączenia z Warszawy do Stanów Zjednoczonych. Jednocześnie zastrzegł, że nie poda dokładnej destynacji do momentu wprowadzenia ruchu bezwizowego.

– Jeśli Polska wejdzie do programu ruchu bezwizowego do USA, ogłosimy kolejne połączenie z Warszawy do Stanów Zjednoczonych – powiedział Rafał Milczarski, prezes PLL LOT, na Kongresie Rynku Lotniczego w Warszawie.

Ruch bezwizowy

Warunkiem dołączenia przez Polskę do programu bezwizowego jest osiągnięcie poziomu 3 proc. odmów przyznawania wiz turystycznych i biznesowych. Czy taki wynik został osiągnięty w tym roku, okaże się już 30 września. Jeśli tak, to uruchomiony zostanie kolejny etap likwidacji wiz. Polska znajduje się obecnie w wąskiej grupie, do której należy tylko pięć państwa Unii Europejskiej. O wizy, poza Polakami ubiegać się muszą jeszcze Bułgarzy, Rumuni, Cypryjczycy i Chorwaci. Obywatele 38 krajów świata, które włączone są w program Visa Waiver, mogą podróżować do USA na 90 dni bez konieczności posiadania wizy.

