PKO BP nie wyklucza kupna mBanku

Doczekaliśmy się komentarza w sprawie potencjalnego przejęcia mBanku. Głos w tej sprawie zabrał prezes największego polskiego banku PKO BP. Zbigniew Jagiełło przyznał, że bank prowadzi strategię rozwoju organicznego, ale nie wyklucza przejęć.

– PKO BP jest bankiem, który ma największe kapitały, wynoszące prawie 40 mld zł. Przypomnę, że drugi bank te kapitały ma w okolicach 24 mld zł. Od dłuższego czasu realizujemy strategię wzrostu organicznego (...), jak również od czasu do czasu, gdy widzimy, że jest to korzystne dla klientów i akcjonariuszy, kupujemy inne firmy. Na przykład, parę miesięcy temu kupiliśmy przez naszą spółkę zależną PKO Leasing firmę Masterlease, która specjalizuje się w leasingu i wynajmie samochodów – powiedział na antenie Radiowej Trójki Zbigniew Jagiełło, prezes PKO BP.

Kwestię potencjalnego przejęcia mBanku przez któryś z banków z udziałem Skarbu Państwa skomentował także Jerzy Kwieciński, minister finansów, inwestycji i rozwoju. - Zawsze, gdy pojawiają się ciekawe aktywa bankowe, to ekscytuje rynek. Z mojego punktu widzenia najlepiej by było, gdyby te aktywa zostały przejęte przez taki bank, dla którego to jest dobre uzupełnienie obecnego portfela produktowego – powiedział Kwieciński.

Kupnem udziałów w mBanku nie jest zainteresowane Państwo, a na pewno nie za pośrednictwem Polskiego Funduszu Rozwoju. Na Twitterze informacje o potencjalnym zaangażowaniu w transakcje zdementował Paweł Borys, prezes PFR.

„W związku z licznymi pytaniami dziennikarzy i inwestorów o mBank, informuje, że PFR nie prowadzi żadnych analiz, ani rozmów na temat ewentualnych przejęć instytucji finansowych. Przepraszam, że muszę rozczarować, bo zapewne byłby to świetny news” – poinformował szef PFR.

mBank będzie polski?

mBank jest wyceniany na 13,5 mld złotych. Jak twierdzą eksperci, jest do dobrze prosperujący bank, który przynosi setki milionów złotych zysku. Dlaczego więc Commerzbank ma zamiar go sprzedać? To próba ratowania sytuacji banku, który odczuwa panujące w Niemczech spowolnienie. Niedawno mówiło się o możliwości fuzji dwóch największych banków zza zachodniej granicy. Commerzbank nie połączył się jednak z Deutsche Bankiem, w wyniku czego, w tym pierwszym szykowane są zwolnienia około 4300 pracowników.

Komentarz prezesa Jagiełły to pierwsze informacje na ten temat pochodzące z sektora bankowego. Od momentu ogłoszenia przez Commerzbank chęci sprzedaży mBanku, mówi się, że PKO Bank Polski oraz Pekao S.A. mogłyby sobie pozwolić na taki ruch. Przejęcie czwartego co do wielkości banku na rynku polskim mogłoby bardzo pozytywnie wpłynąć na ugruntowanie pozycji na rynku.

