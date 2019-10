Koniec chińskiego cudu gospodarczego. Wzrost PKB najniższy od 30 lat

Wyniki chińskiej gospodarki są jeszcze gorsze, niż przewidywali analitycy. Narodowe Biuro Statystyczne Chin podało wyniki za III kwartał 2019 r., z których wynika, że PKB Chin wzrosło zaledwie o 6 proc. To spadek o 0,2 punktu procentowego w porównaniu z wynikiem zanotowanym kwartał wcześniej. Druga co do wielkości gospodarka świata, zdaniem analityków, cierpi głównie z powodu nałożonych przez USA ceł.

Eksport i rynek mieszkaniowy

Na spowolnienie wzrostu największy wpływ mają dwa sektory gospodarki. Po pierwsze, znacząco spadł eksport, co w oczywisty sposób powiązane jest z nowymi cłami nałożonymi przez amerykańską administrację. Jest to o tyle znaczące, że to właśnie ten sektor ciągnął chiński wzrost. Drugi czynnik to zachwianie na rynku nieruchomości, który był mocno sterowany przez rząd. Bańka, która była sztucznie pompowana przez niekończące się inwestycje (część z nich była absurdalna), w końcu przestała działać. Jak twierdzą ekonomiści, w IV kwartale należy spodziewać się dalszy spadków. Uważa się, że wynik może wynieść nawet 5,9 proc.

