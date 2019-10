Polacy dorośli do oszczędzania. Tylko 4 proc. z nas nie odkłada pieniędzy

31 października obchodzimy Światowy Dzień Oszczędzania. Z tego powodu można zadać pytanie, co myślimy o odkładaniu pieniędzy. Jak wynika z badania Barometr Providenta, prawie 90 proc. Polaków uważa, że oszczędzać warto. Nic dziwnego, że coraz więcej z nas decyduje się to robić. Co ciekawe, z roku na rok wzrasta kwota, która – odłożona – daje nam poczucie bezpieczeństwa.