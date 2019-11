Mężczyźni wydadzą na Święta Bożego Narodzenia średnio o 500 zł więcej niż kobiety

1722 zł – średnio tyle pieniędzy przeznaczymy w tym roku na święta Bożego Narodzenia. Co ciekawe, mężczyźni wydadzą przeciętnie ok. 2000 zł, podczas gdy kobiety – ok. 1500 zł. Najdroższe święta będą miały osoby trzydziestokilkuletnie. Zobacz, co jeszcze wynika z badania Barometr Providenta.

Choć dopiero listopad, wielu Polaków od pewnego czasu myśli już o Bożym Narodzeniu i świątecznych wydatkach. Na szczęście na ogół nie mamy powodów do zmartwień. Większość badanych na święta stać, a prawie 20 proc. – nie musi nawet zwracać uwagi na koszty, które w związku z nimi poniosą. Swoje wydatki zwykle sfinansujemy z bieżących dochodów – zamierza tak zrobić 84 proc. ankietowanych. Co piąta osoba wspomoże się oszczędnościami, a 4 proc. – skorzysta ze środków pochodzących z programów socjalnych, takich jak Rodzina 500+. Tylko 1% pożyczy pieniądze od rodziny lub weźmie pożyczkę w instytucji finansowej. 82 proc. badanych liczy na świąteczny prezent. Co chcielibyśmy dostać? „Kobiety częściej stawiają na błyskotki i pachnidła, czyli to będą i biżuteria, i kosmetyki, i jakieś drobne elementy dekoracyjne wyposażenia domu. Natomiast mężczyźni chętniej widzieliby pod choinką jako prezent elektronikę. Osoby starsze bez względu na płeć deklarują, że chętnie przyjęłyby pieniądze lub vouchery na usługi i produkty, a osoby w wieku 24–35 – mniejsze AGD do domu” – mówi w wywiadzie dla agencji informacyjnej infoWire.pl Anna Karasińska, ekspert ds. badań rynkowych w Provident Polska. dostarczył dostarczył infoWire.pl