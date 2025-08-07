Nawet 500 tys. zł na domek letniskowy! Oto, gdzie i jak je zdobyć

W 2025 roku dostępne są różnorodne formy wsparcia finansowego dla osób planujących budowę lub wyposażenie domków letniskowych na wynajem. Kwoty dofinansowania mogą sięgać od kilku do nawet 500 tys. zł, a dostępność środków zależy od wybranego programu i statusu wnioskodawcy.

Jedną z opcji jest dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy. Mogą się o nią starać osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Warunkiem otrzymania wsparcia jest m.in. brak wcześniejszego korzystania z dotacji PUP, nieprowadzenie działalności przez ostatni rok oraz niekaralność za przestępstwa gospodarcze. Wysokość dotacji sięga obecnie około 54 tys. zł i może zostać przeznaczona na zakup wyposażenia. Poszczególne urzędy ustalają limity dla niektórych wydatków, np. na reklamę czy sprzęt elektroniczny.

Osoby z niepełnosprawnościami mogą skorzystać z dofinansowania z PFRON. Wysokość wsparcia może wynosić od 40 do 50 tys. zł. Warunki są podobne do tych obowiązujących w PUP, jednak próg przyznania środków jest znacznie wyższy.

Wsparcie oferują również programy unijne. W ramach funduszy UE można uzyskać dotację na start działalności (do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia), comiesięczne wsparcie pomostowe oraz szkolenia. Dodatkowe punkty otrzymują osoby z niższym wykształceniem, długotrwale bezrobotne lub z orzeczoną niepełnosprawnością.

Kolejną możliwością są środki z Lokalnych Grup Działania. Osoby prowadzące działalność na obszarach wiejskich mogą ubiegać się o nawet 150 tys. zł, pokrywające do 65 proc. kosztów inwestycji. Program ten nie wymaga statusu osoby bezrobotnej.

Dostępne jest również preferencyjne finansowanie w ramach programu „Wsparcie w starcie”. Obejmuje on studentów, absolwentów, bezrobotnych i opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Pożyczka może wynieść do 179 tys. zł z niskim oprocentowaniem (1,45 proc.) i możliwością spłaty do 7 lat.

Najwyższe dofinansowanie przewiduje program LEADER na lata 2024–2027. Wnioskodawcy mogą otrzymać nawet 500 tys. zł na rozwój agroturystyki, w tym budowę i modernizację domków letniskowych. Pokrywa on do 85 proc. kwalifikowanych kosztów.

Czytaj też:

Nawet milion złotych wsparcia. Sprawdź, czy możesz zyskaćCzytaj też:

Polacy mniej inwestują w termomodernizację. Popularność ulgi spada