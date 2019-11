Solorz traci cierpliwość do Huawei. Polkomtel zrywa umowę z Chińczykami

Polkomtel, operator sieci komórkowej Plus, zerwał kontrakt z Huawei. Chiński gigant technologiczny miał wdrożyć nowy system informatyczny dla należącego do Grypy Cyfrowy Polsat operatora. Firma tłumaczy, że kontrakt opóźniał się na tyle, że konieczne było zerwanie umowy. Wcześniej podpisano do niego aneks przedłużający czas wykonania prac. Kontrakt podpisano 23 czerwca 2016 roku.

„Decyzja Polkomtelu wynika między innymi z faktu, iż pierwotny harmonogram przewidywał zakończenie projektu w ciągu 18 miesięcy, a obecnie mija już 41 miesiąc od momentu podpisania umowy. Termin wdrożenia nie został dotrzymany, pomimo podpisania aneksu przedłużającego” –czytamy w uzasadnieniu decyzji Polkomtel.

Zwrot wynagrodzenia

Polkomtel poinformował także, że zamierza wystąpić do Huawei Polska z roszczeniem zwrotu wypłaconego wynagrodzenia. Zaznaczono także, że w razie niespełnienia roszczeń, zostanie uruchomiona procedura dochodzenia zapłaty należności. Podwykonawcami Huawei były w tym kontrakcie, należąca do Orange Polska spółka BlueSoft oraz Asseco Poland, które odstąpiło od kontraktu dużo wcześniej.

