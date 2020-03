Bill Gates rezygnuje z zarządzania Microsoftem. Cel jest szczytny

Bill Gates nie jest już członkiem rady nadzorczej Microsoftu. W piątek 13 marca złożył rezygnacje. Gates w ostatnich latach odchodził coraz bardziej w cień. W 2008 roku zrezygnował z funkcji prezesa, aby zostać przewodniczącym rady nadzorczej. Tę funkcję piastował do 2014 roku. Następnie pozostał członkiem rady nadzorczej. „To był wielki honor i przywilej pracować i móc się uczyć od Billa przez te wszystkie lata” – powiedział Satya Nadella, dyrektor zarządzający Microsoftu.

Z biegiem lat miliardem poświęcaj coraz więcej czasu działalności w fundacji, którą prowadzi wraz z żoną Melindą. Małżeństwo chce się skupić na poprawie poziomu opieki zdrowotnej na świecie, walce z efektami zmian klimatu i szerzeniu edukacji.

Walka z koronawirusem

Gates wraz z żoną wspierają walkę z koronawirusem już od początku lutego. Fundacja na zatrzymanie rozwój epidemii wpłaciła 100 mln dolarów. Zapowiedziano, że środki zostaną przeznaczone na próbę stworzenia szczepionki przeciwko wirusowi. 20 mln dolarów z całej puli trafi do amerykańskiej agencji Centers for Disease Control and Prevention oraz do Światowej Organizacji Zdrowia. Część środków ma trafić także bezpośrednio do Chin i innych państw dotkniętych epidemią tak zwanego wirusa z Wuhan. Kolejne 20 mln trafi do krajów Azji południowej i Afryki, gdzie zdaniem fundacji istnieje dużo większa szansa na rozprzestrzenianie się choroby. Wynika do z gorszego dostępu do środków higieny osobistej i bieżącej wody.

Medal Wolności

W 2016 roku prezydent USA Barack Obama uhonorował parę Prezydenckim Medalem Wolności za działalność filantropijną. Miliarderzy założyli fundację w 2000 roku, aby „pomóc ludziom prowadzić zdrowe i produktywne życie”. Wraz z Gates'ami odznaczenie odebrali m.in. Tom Hanks, Kareem Abdul-Jabbar, Ellen Degeneres, czy Al Pacino.

