Stan zagrożenia epidemicznego w Polsce. Biura podróży reagują

Decyzją władz od północy z soboty na niedzielę 15 marca obowiązywał będzie w Polsce stan zagrożenia epidemicznego. Oznacza to m.in. przywrócenie kontroli granicznych, zamknięcie granic Polski dla cudzoziemców z niewielkimi wyjątkami czy wstrzymanie międzynarodowych połączeń osobowych linii lotniczych i kolejowych. Wszystkich Polaków wracających do kraju będzie obowiązywała 14-dniowa kwarantanna. Obostrzenia obowiązują na razie do 24 marca.

W związku z tym swoje plany zmieniają biura podróży. Największe firmy na rynku informują klientów, co ich czeka. „W z związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego i decyzją o przywróceniu granic na 10 dni z możliwością przedłużenia, oraz wstrzymaniem międzynarodowego ruchu lotniczego, informujemy o zawieszeniu ze skutkiem natychmiastowym wszystkich wyjazdów organizowanych przez Biuro Podróży ITAKA do 15.04.2020” – poinformowała klientów w mailu Itaka. Osoby, które mają zarezerwowany w tym terminie wyjazd, zostaną powiadomieni przez pracowników biura o jego zawieszeniu.

„Jednocześnie informujemy, że wszyscy klienci przebywający aktualnie za granicą za pośrednictwem Biura Podróży ITAKA mają zagwarantowane powroty do kraju. W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego polscy obywatele po przekroczeniu granicy zostaną skierowani na domową 14-dniową kwarantannę lub w inne miejsce wskazane przez służby graniczne, jeśli osoba wracająca nie wskaże swojego miejsca zamieszkania jako miejsca w którym może odbyć kwarantannę – szczegółowe informacje osoby wracające otrzymają w miejscach przylotu do kraju” – czytamy w komunikacie.

Rainbow: Wszystkie loty do 24 marca włącznie zostają odwołane

Podobną informację zamieszcza inne duże biuro podróży – Rainbow. „Będziemy zgodnie z ogłoszonymi regulacjami zmieniać wszystkie zaplanowane w najbliższym czasie wyloty, stosując się do obowiązujących i ogłoszonych w tym zakresie procedur” – zapowiada firma. Wyjaśnia, że proces anulacji postępuje chronologicznie od najwcześniejszych do późniejszych terminów wylotu – w procesie anulacji są obecnie wszystkie wyloty planowane na dni: 14.03, 15.03, 16.03. „Wszystkie loty do 24.03 włącznie zostają odwołane. Z klientami, których wylot jest w terminach 17.03-24.03, będziemy kontaktować się w następnej kolejności” – czytamy w komunikacie.

Rainbow w komunikacie podkreśla, że zgodnie z wprowadzonymi przepisami dotyczącymi ograniczeń w pracy placówek handlowych, oddziały biura od dnia 14.03 do czasu wycofania tych ograniczeń pozostają zamknięte. Klientom pozostaje kontakt przez call center oraz mailowo.

Także Rainbow zapewnia, że zgodnie z zawartą umową, klienci przebywający obecnie za granicą, mają zagwarantowany powrót. Zgodnie z procedurami, będą musieli po przylocie do kraju odbyć 14-dniową kwarantannę.

TUI Poland odwołuje imprezy turystyczne do 31 marca

Komunikat o odwołaniu wyjazdów zamieszczono także na stronie biura podróży Tui. „W związku z rekomendacją MSZ w sprawie unikania wszelkich podróży zagranicznych, które nie są konieczne, TUI Poland odwołuje imprezy turystyczne do 31.03.2020. Ze wszystkimi klientami, których dotyczy powyższy komunikat, będziemy się kontaktować mailowo, SMS-owo oraz telefonicznie. Prosimy oczekiwać kontaktu z naszej strony” – czytamy.

